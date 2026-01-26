Хто з медиків може втратити бронь та що відомо про військову підготовку студентів-медиків

Військові медики. Фото: АрміяInform

В Україні діє механізм розбронювання окремих медиків для потреб армії — фокус на тих, кого найбільше потребують у військовій медицині. При цьому це рішення не означає масової мобілізації всіх медичних працівників.

Новини.LIVE пояснюють, що таке розбронювання, як відбувається процедура та кого стосується.

Розбронювання медиків — передумови

У січня 2025 року уряд України дозволив 100% бронювання медичних працівників закладів державної та комунальної форм власності. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що 75% поранених військовослужбовців проходять лікування саме в цивільних медичних закладах.

Проте згодом виникла нестача кваліфікованих медичних кадрів у військових підрозділах, особливо у сфері медичного забезпечення ЗСУ. Тому виникла потреба розробити механізм розбронювання медиків для потреб оборони.

У квітні 2025 року Міністерство оборони надіслало запит до Міністерства охорони здоров'я щодо розбронювання (зняття бронювання від мобілізації) окремих медиків. Мова йде про тих, які пройшли підготовку за військово‑обліковими спеціальностями і критично потрібні для доукомплектування підрозділів Медичних сил ЗСУ.

Вже у другій половині 2025 року уряд вніс нові зміни до механізму бронювання працівників критично важливих секторів (не лише медиків), а також уточнив правила, які впливають на порядок бронювання/розбронювання.

Важливо, що йдеться не про масове зняття броні з усіх медпрацівників, а про точкове розбронювання. Таким чином вони можуть бути мобілізовані з цивільних медзакладів, якщо у цьому буде потреба.

Розбронювання медика здійснюється не за бажанням роботодавця чи працівника, а за державною потребою в умовах воєнного стану.

Хто з медиків залишається пріоритетом для бронювання

Пріоритетом для бронювання залишаються медики, які забезпечують безперервну роботу лікарень, екстреної допомоги, реанімацій, пологових, онкологічних та інших критичних підрозділів.

Найчастіше розбронювання стосується:

санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);

фельдшерів;

військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)", та деяких інших спеціальностей.

При мобілізації медичниї працівників передбачається контракт строком на 1 рік.

Як відбувається розбронювання медиків