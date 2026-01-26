Хто з медиків може втратити бронь та що відомо про військову підготовку студентів-медиків

Розбронювання медиків — як це працює та кого можуть мобілізувати
В Україні діє механізм розбронювання окремих медиків для потреб армії — фокус на тих, кого найбільше потребують у військовій медицині. При цьому це рішення не означає масової мобілізації всіх медичних працівників.
Новини.LIVE пояснюють, що таке розбронювання, як відбувається процедура та кого стосується.
Розбронювання медиків — передумови
У січня 2025 року уряд України дозволив 100% бронювання медичних працівників закладів державної та комунальної форм власності. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що 75% поранених військовослужбовців проходять лікування саме в цивільних медичних закладах.
Проте згодом виникла нестача кваліфікованих медичних кадрів у військових підрозділах, особливо у сфері медичного забезпечення ЗСУ. Тому виникла потреба розробити механізм розбронювання медиків для потреб оборони.
У квітні 2025 року Міністерство оборони надіслало запит до Міністерства охорони здоров'я щодо розбронювання (зняття бронювання від мобілізації) окремих медиків. Мова йде про тих, які пройшли підготовку за військово‑обліковими спеціальностями і критично потрібні для доукомплектування підрозділів Медичних сил ЗСУ.
Вже у другій половині 2025 року уряд вніс нові зміни до механізму бронювання працівників критично важливих секторів (не лише медиків), а також уточнив правила, які впливають на порядок бронювання/розбронювання.
Важливо, що йдеться не про масове зняття броні з усіх медпрацівників, а про точкове розбронювання. Таким чином вони можуть бути мобілізовані з цивільних медзакладів, якщо у цьому буде потреба.
Розбронювання медика здійснюється не за бажанням роботодавця чи працівника, а за державною потребою в умовах воєнного стану.
Хто з медиків залишається пріоритетом для бронювання
Пріоритетом для бронювання залишаються медики, які забезпечують безперервну роботу лікарень, екстреної допомоги, реанімацій, пологових, онкологічних та інших критичних підрозділів.
Найчастіше розбронювання стосується:
- санітарних інструкторів (медичних сестер і братів);
- фельдшерів;
- військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)", та деяких інших спеціальностей.
При мобілізації медичниї працівників передбачається контракт строком на 1 рік.
Як відбувається розбронювання медиків
Розбронювання медичних працівників відбувається на запит від Міністерства оборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках. Далі МОЗ у координації з департаментами охорони здоров'я проводить відповідні консультації та формує списки необхідних медпрацівників.
Подання про розбронювання можуть подаватися керівниками медзакладів через портал "Дія".
Після розбронювання фахівці мобілізовуються до Збройних сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби.
Військова підготовка для медиків
Із 1 січня 2026 року в Україні набули чинності зміни до закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Він запроваджує обов’язкову підготовку офіцерів запасу для медиків та фармацевтів .
Таку підготовку мають пройти українці, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір. Забезпечити проходження цієї підготовки мають заклади освіти.
Очікується, що таким чином буде забезпечена потреба держави у військовомедичних кадрах.
Ухвалення цього закону зумовлювалося тим, що навчання за програмою офіцера запасу в медичних вишах було добровільним. Його проходили лише 5% студентів, переважно контрактники. Тому виник гострий дефіцит кадрів у медичних підрозділах ЗСУ.
