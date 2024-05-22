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Від повісток не сховаються — як оповіщатимуть українців на дистанційці

22 травня 2024 20:06
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — як чоловіки на дистанційці отримуватимуть повістки
Чоловік працює на дистанційній роботі. Фото: shutterstock.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки та оповіщають іншими способами про необхідність явитися до ТЦК для оновлення військово-облікових даних. Зміни до мобілізаційного процесу, які були нещодавно запроваджені, не оминули нікого, навіть тих громадян, які працюють на дистанційній роботі. 

Як отримуватимуть повісти військовозобов'язані українці, які працюють на дистанційці, перебувають у відпустці або відрядженні, пояснюємо далі в нашому матеріалі. 

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Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів України  №563 "Про внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів", віднині роботодавці зобов'язані надсилати повістки своїм співробітникам поштою рекомендованим листом.

 

Мобілізація в Україні 2024 — як чоловіки на дистанційці отримуватимуть повістки
Повістка поштою. Фото: google.com

Оповіщати таким чином своїх співробітників вони мають, якщо отримали відповідне розпорядження від ТЦК та СП. 

Керівники державних органів, органів місцевої влади, підприємств та установ мають видати відповідний наказ та довести його до відома працівників, які:

  • працюють дистанційно;
  • виконують надомну роботу;
  • тимчасово непрацездатні (до прикладу, перебувають на лікарняному);
  • знаходиться у відпустці або відрядженні. 

Замовне поштове відправлення має містити оголошену цінність та опис вкладення у частині, що стосується прибуття працівника до відповідного ТЦК.

Крім того, роботодавці зобов'язані у 3-денний термін надіслати копії наказів, підтвердну інформацію або документи про таке сповіщення до ТЦК.

Варто зауважити, що й це ще не всі зміни, адже відповідно до постанови Кабміну №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", бізнес та інші роботодавці мають після отримання розпорядження ТЦК не лише вручити повістки, а й забезпечити прибуття своїх працівників у ТЦК.

 

Вручення повістки на роботі — чи можна українцям відмовитися та які наслідки
Розпорядження від ТЦК для роботодавців. Фото: depositphotos.com

Повний перелік обов'язків роботодавців такий:

  • видати наказ про оповіщення, в якому вказати підстави, мету, перелік військовозобов'язаних, дату та місце прибуття, спосіб доставки до ТЦК;
  • організувати вручення повісток у робочий час під особистий підпис;
  • провести інформаційне забезпечення призову;
  • у 3-денний термін відзвітувати перед ТЦК;
  • забезпечити прибуття військовозобов'язаних та резервістів — перевезення з місця роботи на пункт збору ТЦК або військових частин;
  • звільнити працівників від обов'язків на час поїздки до ТЦК та назад;
  • терміново проінформувати ТЦК про працівників, які звільнилися або відмовилися від отримання повістки.

Раніше ми писали, як має відбуватися процес вручення повісток головами ОСББ. 

Нагадаємо, ми розповідали, за яких умов повістка вважається врученою

Також ми інформували, чи мають право ТЦК та поліція затримувати людей на вулицях.

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мобілізація
повістки
ТЦК та СП
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дистанційна робота

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