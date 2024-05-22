Мобилизация в Украине 2024 — как мужчины на дистанции получат повестки

Человек работает на дистанционной работе. Фото: shutterstock.com

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки . И оповещают другими способами о необходимости явиться в ТЦК для обновления военно-учетных данных. Изменения в мобилизационный процесс, которые были недавно введены, не обошли никого, даже тех граждан, которые работают на дистанционной работе.

Как будут получать повести военнообязанные украинцы, работающие на дистанции, находятся в отпуске или командировке, объясняем далее в нашем материале.

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Так, согласно постановлению Кабинета министров Украины №563 , работодатели обязаны присылать повестки своим сотрудникам по почте .

Что изменилось

Кабинет министров изменил норму оповещения работников. Отныне работодатель в некоторых случаях должен послать повестку о необходимости прибыть в территориальный центр комплектования (ТЦК) заказным письмом.

Ранее такой порядок предусматривался для самих ТЦК, если военнообязанный в течение 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации (до 16 июля включительно) не уточнил адрес проживания, номер телефона и e-mail.

Если руководители государственных органов, органов местной власти, предприятий и учреждений получают распоряжение ТЦК об извещении военнообязанных, они должны выдать соответствующий приказ и сообщить его работникам.

При этом сообщить заказным письмом нужно тех, кто:

работает дистанционно

выполняет надомную работу

временно не работоспособный

находится в отпуске или командировке

Заказная почтовая отправка должна содержать объявленную ценность и описание вложения в части, касающейся прибытия работника в соответствующий ТЦК.

Кроме того, работодатели обязаны в 3-дневный срок отправить копии приказов, подтверждающую информацию или документы о таком извещении в ТЦК.

Не только повестки, но и доставка с работы в ТЦК?

Согласно постановлению №560, бизнес и другие работодатели должны после получения распоряжения ТЦК не только вручить повестки, но и обеспечить их прибытие в военкомат .

Полный перечень обязанностей выглядит так:

выдать приказ об уведомлении, в котором указать основания, цель, перечень военнообязанных, дату и место прибытия, способ доставки в ТЦК

организовать вручение повесток в рабочее время под личную подпись

провести информационное обеспечение призыва

в 3-дневный срок отчитаться перед ТЦК

обеспечить прибытие военнообязанных и резервистов - перевозки с места работы в пункт сбора ТЦК или воинских частей

освободить работников от обязанностей на время поездки в ТЦК и обратно

срочно проинформировать ТЦК о освободившихся или отказавшихся от получения повестки работниках

Отметим, Кабинет министров Украины уточнил еще ряд норм в связи со вступлением в силу нового закона о мобилизации. Они касаются военного учета, процедуры вручения повесток, случаев, когда повестка может посылаться по почте, а также порядка оформления отсрочок.

Ранее мы писали, как должен происходить процесс вручения повесток главами ОСМД.

Напомним, мы рассказывали, при каких условиях повестка считается врученной .

Также мы информировали, имеют ли право ТЦК и полиция задерживать людей на улицах.