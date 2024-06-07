Мобілізація в Україні — чи має право на відстрочку відрахований студент

Студенти складають екзамени в університеті. Фото: Europa Press

В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який зокрема вносить певні обмеження щодо надання відстрочки тим, хто навчається у вищих навчальних закладах.

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Чи може отримати відстрочку від мобілізації студент, який раніше навчався на бакалавра, але був відрахований, пояснила юристка Галина Токмач.

Так, за словами правозахисниці, якщо студента відрахували й він не здобув освітній рівень бакалавра, то відповідно, єдиним раніше здобутим рівнем освіти є профільна середня освіта.

Тому, юристка зазначила, така особа може вступити, як до університету з метою здобуття вищої освіти, так і до ПТУ з метою здобуття професійної (професійно-технічної) освіти. При цьому необов'язково поновлюватися на навчанні саме у тому виші, з якого відрахували.

"Закон про мобілізацію не містить такої вимоги й також не містить будь-яких обмежень щодо спеціальності та віку здобувача освіти (лише щодо послідовності здобутого рівня освіти та форми навчання, тобто повинна бути денна чи дуальна)", — пояснила Токмач.

Відповідно до п. 58 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, за наявності підстав для одержання відстрочки від призову під час воєнного стану військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто мають подати на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК та СП або його відділу заяву за формою, визначеною у Додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з Додатком 5. При цьому заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації.

Варто зауважити, що Додаток 5 — це довідка про здобувача освіти, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, або довідка закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури та довідка закладу охорони здоров’я про місце роботи на посаді лікаря-інтерна.

Відповідно до п. 62 Порядку № 560 здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, надають до районного (міського) ТЦК та СП довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній держаній електронній базі з питань освіти за формою, визначеною у Додатку 9, та документи (нотаріально засвідчені копії документів), що підтверджують зарахування на навчання до інтернатури згідно з Додатком 5.

"Отже, для отримання відстрочки ви маєте особисто подати письмову заяву та довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній держаній електронній базі з питань освіти за формою, визначеною у додатку ", — пояснила Галина Токмач.

Раніше ми писали, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка.

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