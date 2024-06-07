Мобилизация в Украине — имеет ли право на отсрочку отчисленный студент

Студенты сдают экзамены в университете. Фото: Europa Press

В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который, в частности, вносит определенные ограничения по предоставлению отсрочки тем, кто учится в высших учебных заведениях.

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Может ли получить отсрочку от мобилизации студент, ранее обучавшийся на бакалавра, но отчисленный, объяснила юрист Галина Токмач.

Так, по словам правозащитницы, если студента отчислили и он не получил образовательный уровень бакалавра, то соответственно, единственным ранее полученным уровнем образования является профильное среднее образование.

Поэтому, юрист отметила, такое лицо может поступить, как в университет с целью получения высшего образования, так и в ПТУ с целью получения профессионального (профессионально-технического) образования. При этом необязательно возобновляться на обучении именно в том вузе, из которого отчислили.

"Закон о мобилизации не содержит такого требования и также не содержит каких-либо ограничений по специальности и возрасту получателя образования (только относительно последовательности полученного уровня образования и формы обучения, то есть должна быть дневная или дуальная)", — пояснила Токмач.

В соответствии с п. 58 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, при наличии оснований для получения отсрочки от призыва во время военного положения военнообязанные (кроме забронированных) лично должны подать на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК и СП или его отдела заявление по форме, определенной в Приложении 4, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно Приложению 5. При этом заявление военнообязанного подлежит обязательно регистрации.

Следует заметить, что Приложение 5 — это справка о получателе образования, сформированная в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, или справка учебного заведения о зачислении на обучение в интернатуру и справка учреждения здравоохранения о месте работы в должности врача-интерна.

В соответствии с п. 62 Порядка № 560 получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании", а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, предоставляют в районный (городской) ТЦК и СП справку о получателе образования, сформированную в Единой электронной базе по вопросам образования по форме, определенной в Приложении 9, и документы (нотариально заверенные копии документов), подтверждающие зачисление на обучение в интернатуру согласно Приложению 5.

"Итак, для получения отсрочки вы должны лично подать письменное заявление и справку о получателе образования, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования по форме, определенной в приложении", — пояснила Галина Токмач.

Ранее мы писали, как студентам получить справку по образованию для отсрочки от мобилизации.

Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.

Также мы сообщали, как украинским студентам выехать за границу.