Виключений з обліку має паперовий ВОД: навіщо треба запит в ТЦК

Паперовий військово-обліковий документ. Фото: informweek.com

Світлана Красноштан Редактор

У деяких громадян, які були виключені з військового обліку до реформи цієї системи, інформація може зберегтися лише у паперових військово-облікових документах. Іноді такого громадянина можуть повернути на облік ТЦК. У цьому випадку треба подати запит до територіального центру комплектування.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зняття і виключення з військового обліку

Військовий облік стосується усіх громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років. Втім, частина громадян цієї категорії може не перебувати на обліку.

Таких осіб можуть зняти чи виключити з обліку за станом здоров’я. Зняття і виключення з обліку є різними процесами і не пов’язані між собою.

Знятого з обліку громадянина можна законним шляхом повернути назад на військовий облік. Виключення ж є процесом остаточним, поверненню такий громадянин не підлягає.

Навіщо потрібні запит в ТЦК і "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку ще 2017 року. Він має про це запис у паперовому тимчасовому посвідченні.

Громадянин поцікавився, чи може так виявитися, що його виключення не внесли в реєстр "Оберіг". Адвокат В’ячеслав Кирда пояснив, що у ситуації із старими паперовими документами варто подати запит до ТЦК: "Якщо інформація про Вашу непридатність міститься в тимчасовому посвідченні, треба подати до ТЦК запит та спробувати витребувати довідку про виключення".

Кирда розповів, що треба буде зробити далі: "Паралельно Вам треба завантажити "Резерв+" та перевірити, які дані про Вас є в цифрових платформах. Вони мають збігатися. Якщо за даними реєстру "Оберіг" Ви на обліку, треба подавати до ТЦК відповідну заяву".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи треба проходити ВЛК щороку після виключення з військового обліку.

Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можливе виключення з військового обліку через суд.

Виключити з військового обліку через суд громадянина, який вчинив тяжкий злочин, неможливо. Але і мобілізувати його у певних ситуаціях теж немає можливості.