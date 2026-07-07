Виключених з військового обліку за віком повертають: кого стосуються нові правила

Працівники ТЦК, які займаються військовим обліком громадян. Фото: Вінницький ТЦК

Любомир Кучер редактор, юрист

Після досягнення граничного віку перебування у запасі громадянина зазвичай виключають з військового обліку. Раніше виключення відбувалося в 45 років, зараз же цей вік збільшений до 60 років. Ті громадяни, які раніше були виключені з військового обліку, але поки не досягли 60-річного віку, мають бути повернені на облік.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і граничний вік перебування в запасі

Військовий облік в Україні стосується перш за все чоловіків віком від 17 до 60 років. Також на обліку можуть перебувати і деякі жінки, зокрема, медики і фармацевти.

Виключення з військового обліку відбувається з кількох причин. Після досягнення граничного віку громадянин має бути виключений.

Зараз граничний вік перебування у запасі й на обліку для українських чоловіків становить 60 років. До досягнення 60-річного віку громадянина можуть виключити з обліку з іншої причини, за станом здоров’я.

Яких виключених законно повернули на облік і чому

До юристів звернувся громадянин, якому виповнилося 58 років. Він розповів, що 13 років тому був виключений з військового обліку після досягнення тодішнього граничного віку перебування у запасі (45 років).

Чоловік поцікавився, чи може він перебувати зараз на обліку, зважаючи на те, що вікові рамки військового обліку були змінені. Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "З високою ймовірністю Вас поновили на військовому обліку, та Ви маєте статус військовозобов'язаний".

Дерій пояснив, чому так могло статися: "На жаль, навіть Верховний Суд вказує, що зміни до законодавства щодо граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі поширюються на осіб, які на момент набрання такими змінами чинності не досягли нового граничного віку, незалежно від факту їх попереднього виключення з військового обліку. У зв’язку з підвищенням граничного віку перебування в запасі до 60 років такі особи вважаються поновленими у запасі та підлягають військовому обліку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як громадянину, виключеному раніше з військового обліку, внести інформацію про виключення в реєстр "Оберіг".

Якщо громадянин був виключений з військового обліку ще до змін у військовому законодавстві, інформації про його виключення може не виявитися у реєстрі "Оберіг". Юристи пояснили, що робити у такій ситуації.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи треба громадянину, виключеному з військового обліку, проходити військово-лікарську комісію щороку.

Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.