ВВК в Украине — могут ли без реального осмотра внести заключение в электронную систему

Работник ТЦК и работница ВВК. Фото: armyinform.com.ua

Каждый военнообязанный гражданин Украины должен пройти военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе. Без заключения ВВК лицо не имеют право мобилизовать. Сейчас происходит реформа ВВК, которая предусматривает цифровизацию процедур. В частности, появились функции электронного направления и постановлений.

Может ли ВВК вносить выводы в электронную систему без реальных осмотров военнообязанных, ответили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Так, в ведомстве отметили, что военно-врачебная комиссия обязательно должна проводить осмотр военнообязанного.

Также в МОУ объяснили, что врачи в составе ВВК из учреждений здравоохранения при осмотре военнообязанного должны ознакомиться с медицинскими записями в Электронной системе охраны здоровья (ЭСОЗ) и с другими медицинскими документами, которые предоставляет гражданин. После они вносят уже свои записи в ЭСОЗ.

Врач вносит записи в ЭСОЗ. Фото: mod.gov.ua

Уже после осмотра работники ВВК, а именно председатель комиссии, все члены, которые принимали участие в заседании, и секретарь, удостоверяют электронное постановление квалифицированными электронными подписями (КЭП).

"Все решения фиксируются в МИС ВСУ (Медицинская информационная система. — Ред.), что упрощает их контроль и отслеживание. Таким образом цифровая трансформация делает военно-врачебную экспертизу более прозрачной", — резюмировали в пресс-службе Минобороны.

Ранее мы писали, как будут наказывать мужчин, которые сгенерируют электронное направление, но на ВВК не придут.

Напомним, мы рассказывали, кто из мужчин может выбирать место прохождения ВВК и как это сделать.

Также мы информировали, когда могут отменить решение военно-врачебной комиссии.