Оскарження довідки ЄДЕБО: відстрочку можна отримати через суд

Студенти в аудиторії. Фото: Львівська політехніка

Студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо мають відповідну довідку ЄДЕБО. Втім, юристи запевняють, що навіть за формального порушення правила послідовності здобуття освіти відстрочку отримати можна. Але для цього потрібно подавати судовий позов на скасування фактично некоректної довідки ЄДЕБО.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для студентів: дві умови

Студенти українських навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Це стосується як закладів вищої освіти, так і передвищої та професійної освіти.

Відстрочка надається на увесь час навчання, включаючи й період канікул. Але право на відстрочку мають не усі студенти.

Для отримання відстрочки потрібне дотримання двох важливих умов. По-перше, треба навчатися на денному чи дуальному відділенні, по-друге, потрібна довідка ЄДЕБО про непорушення правила про послідовність здобуття освіти.

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Коли студент отримає відстрочку лише через судовий позов

Саме з цією довідкою і є проблеми, оскільки цю норму часто трактують неправильно. Замість того, аби зважати на уже здобуту освіту, беруть до уваги поточний процес здобуття освіти, ще не завершений.

До юристів звернувся громадянин, який не закінчив навчання на шостому освітньому рівні (бакалаврат), а зараз вступає на п’ятий рівень (молодший бакалавр). Чоловік поцікавився, чи нададуть йому освіту.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що відстрочку отримати можна, але це буде дуже непросто і тільки через суд: "За Ваших обставин у довідці ЄДЕБО дійсно буде вказано, що Ви порушуєте послідовність здобуття освіти, тому Вам не оформлять відстрочку ні онлайн через "Резерв+", ні при особистій явці до ТЦК. Водночас Ви маєте високі шанси оскаржити довідку ЄДЕБО в судовому порядку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, яким є термін дії довідки з ЄДЕБО.

Довідка від ЄДЕБО, яка видається студентам для підтвердження дотримання процесу послідовності здобуття освіти, що є необхідною умовою для відстрочки від мобілізації, видається терміном на один рік. Вона є дійсною навіть тоді, коли цей термін припадає на два різні навчальні роки.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як студентам отримати довідку про освіту для відстрочки від мобілізації.

Міністерство освіти і науки України роз'яснило, як тепер можна отримати відстрочку від мобілізації, будучи студентом. Для цього потрібно отримати від навчального закладу Довідку про здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.