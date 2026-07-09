Запис дитини зі слів матері: така особа не вважається дитиною військового

Військовий з дитиною. Фото: "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Військовослужбовець ЗСУ може стати батьком формально уже після загибелі на фронті. У цьому та інших випадках батьківство можна встановити тільки за допомогою зразків ДНК і через суд. Якщо ж така дитина записана на військового зі слів матері, вона офіційно не вважається родичем загиблого воїна.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Ідентифікація військового через ДНК

В умовах повномасштабної війни та загибелі українських військовослужбовців на фронті постає питання ідентифікації загиблих воїнів. Для цього усі військові перед тим, як потрапити на фронт, здають зразки ДНК.

Ця процедура є обов’язковою для українських військовослужбовців. Вона потрібна для того, аби в майбутньому можна було достовірно встановити особу загиблого військовослужбовця.

Крім того, у деяких випадках це потрібно для встановлення батьківства військового. До юристів звернулася жінка саме з такою проблемою.

Батьківство загиблого можна встановити тільки через суд

Вона розповіла, що її наречений загинув на фронті кілька місяців тому. Громадянка, яка, за її словами, має від нареченого дитину, хоче встановити його батьківство (зокрема, для отримання грошової допомоги).

Жінка наголосила, що батьком військового записали у свідоцтво про народження з її слів. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що така інформація є не підтвердженням батьківства.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Оскільки дитина записана у свідоцтві про народження зі слів матері, тобто за частиною першою статті 135 Сімейного кодексу України, для державних органів наразі юридично не підтверджено, що загиблий є батьком дитини. Після смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, факт його батьківства встановлюється в судовому порядку відповідно до статті 130 Сімейного кодексу України. Після рішення суду орган ДРАЦС вносить зміни до актового запису про народження та видає нове свідоцтво про народження".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у питанні встановлення батьківства загиблого воїна до моменту рішення суду діти фактично є напівсиротами.

Жінка, яка народила дитину від уже загиблого військовослужбовця, має право на встановлення факту батьківства. Це зазвичай робиться через суд. А до того дитину записують лише на матір, яка отримує статус мати-одиначка.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи має військовий під час війни право на відпустку з причини власного весілля.

Якщо військовослужбовець, який хоче зареєструвати шлюб, подав заяву на відпустку і не отримав її, то він може подати скаргу до Міноборони. Існує ще варіант оформлення шлюбу без залишення військової частини.