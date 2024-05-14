Мобілізація в Україні — без яких документів не можна перетинати блокпост

Перевірка документів на блокпосту. Скриншот з відео на Youtube

Дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили до 12 серпня 2024 року. Відповідно до закону, у цей період на блокпостах можуть перевіряти документи в усіх водіїв. Щобільше є документи, без яких військовозобов'язані чоловіки не мають право перетинати посилений контрольно-пропускний пункт.

Про це розповів адвокат Антон Маринич у коментарі РБК-Україна.

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Так, за словами правознавця, у Постанові КМУ №1455 закріплено, що блокпости встановлюють за рішенням військового командування. На таких контрольно-пропускних пунктах можуть чергувати уповноважені службові особи військових формувань та правоохоронних органів.

Новим же законом про мобілізацію №3633-IX встановлено, що службові особи ТЦК та СП, а також Національної поліції наділені повноваженнями здійснювати перевірку військово-облікових документів (до прикладу, військовий квиток) осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Маринич підкреслив, що відповідно до нових норм, така перевірка буде здійснюватися під відеозапис із застосуванням технічних приладів.

"Новим законом встановлено обов’язок мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу службових осіб ТЦК або поліції, в тому числі така перевірка може відбуватись і на блокпостах", — попередив Антон Маринич.

Перевірка документів на блокпосту. Фото: google.com

Адвокат додав, що українці мають розуміти, надати такий документ — це обов'язок громадянина, а тому за відмову пред'явити або через відсутність військово-облікового документа передбачається адміністративна відповідальність.

А саме ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію), якою на сьогодні передбачений штраф у розмірі від 3400 грн до 5100 грн.

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