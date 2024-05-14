Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Без яких документів перетинати блокпост заборонено — українців попередили arrow

Без яких документів перетинати блокпост заборонено — українців попередили

14 травня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — без яких документів не можна перетинати блокпост
Перевірка документів на блокпосту. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили до 12 серпня 2024 року. Відповідно до закону, у цей період на блокпостах можуть перевіряти документи в усіх водіїв. Щобільше є документи, без яких військовозобов'язані чоловіки не мають право перетинати посилений контрольно-пропускний пункт. 

Про це розповів адвокат Антон Маринич у коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Так, за словами правознавця, у Постанові КМУ №1455 закріплено, що блокпости встановлюють за рішенням військового командування. На таких контрольно-пропускних пунктах можуть чергувати уповноважені службові особи військових формувань та правоохоронних органів. 

Новим же законом про мобілізацію №3633-IX встановлено, що службові особи ТЦК та СП, а також Національної поліції наділені повноваженнями здійснювати перевірку військово-облікових документів (до прикладу, військовий квиток) осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Маринич підкреслив, що відповідно до нових норм, така перевірка буде здійснюватися під відеозапис із застосуванням технічних приладів.

"Новим законом встановлено обов’язок мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу службових осіб ТЦК або поліції, в тому числі така перевірка може відбуватись і на блокпостах", — попередив Антон Маринич.

 

Мобілізація в Україні — без яких документів не можна перетинати блокпост
Перевірка документів на блокпосту. Фото: google.com

Адвокат додав, що українці мають розуміти, надати такий документ — це обов'язок громадянина, а тому за відмову пред'явити або через відсутність військово-облікового документа передбачається адміністративна відповідальність. 

А саме ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію), якою на сьогодні передбачений штраф у розмірі від 3400 грн до 5100 грн.

Раніше ми писали, як каратимуть українців, які вчасно не оновлять дані в ТЦК та СП.

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служили в армії.

Також ми інформували, куди звертатися чоловікам, якщо ТЦК зачинений.

ЗСУ
мобілізація
документи
військовозобов'язані
паспорт
блокпост

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників