Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Без каких документов пересекать блокпост запрещено — украинцев предупредили arrow

Без каких документов пересекать блокпост запрещено — украинцев предупредили

14 мая 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — без каких документов нельзя пересекать блокпост
Проверка документов на блокпосту. Скриншот с видео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили до 12 августа 2024 года. Согласно закону, в этот период на блокпостах могут проверять документы у всех водителей. Более того, есть документы, без которых военнообязанные мужчины не имеют права пересекать усиленный контрольно-пропускной пункт.

Об этом рассказал адвокат Антон Маринич в комментарии РБК-Украина.

Читайте также:

Так, по словам правоведа, в Постановлении КМУ №1455 закреплено, что блокпосты устанавливают по решению военного командования. В таких контрольно-пропускных пунктах могут дежурить уполномоченные должностные лица военных формирований и правоохранительных органов.

Новым законом о мобилизации №3633-IX установлено, что должностные лица ТЦК и СП, а также Национальной полиции наделены полномочиями осуществлять проверку военно-учетных документов (к примеру, военный билет) лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Маринич подчеркнул, что согласно новым нормам такая проверка будет осуществляться под видеозапись с применением технических приборов.

"Новым законом установлена обязанность иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию должностных лиц ТЦК или полиции, в том числе такая проверка может проходить и на блокпостах", — предупредил Антон Маринич.

Мобилизация в Украине — без каких-либо документов нельзя пересекать блокпост
Проверка документов на блокпосту. Фото: google.com

Адвокат добавил, что украинцы должны понимать, предоставить такой документ — это обязанность гражданина, поэтому за отказ предъявить или в связи с отсутствием военно-учетного документа предусматривается административная ответственность.

А именно ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации), которой на сегодня предусмотрен штраф в размере от 3400 грн до 5100 грн.

Раньше мы писали, как будут наказывать украинцев, которые вовремя не обновят данные в ТЦК и СП.

Напомним, мы сообщали, как получить военный билет в Украине, если не служили в армии.

Также мы информировали, куда обращаться мужчинам, если ТЦК закрыт.

ВСУ
мобилизация
документы
военнообязанные
паспорт
блокпост

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников