Мобилизация в Украине — без каких документов нельзя пересекать блокпост

Проверка документов на блокпосту. Скриншот с видео на Youtube

Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили до 12 августа 2024 года. Согласно закону, в этот период на блокпостах могут проверять документы у всех водителей. Более того, есть документы, без которых военнообязанные мужчины не имеют права пересекать усиленный контрольно-пропускной пункт.

Об этом рассказал адвокат Антон Маринич в комментарии РБК-Украина.

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Так, по словам правоведа, в Постановлении КМУ №1455 закреплено, что блокпосты устанавливают по решению военного командования. В таких контрольно-пропускных пунктах могут дежурить уполномоченные должностные лица военных формирований и правоохранительных органов.

Новым законом о мобилизации №3633-IX установлено, что должностные лица ТЦК и СП, а также Национальной полиции наделены полномочиями осуществлять проверку военно-учетных документов (к примеру, военный билет) лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Маринич подчеркнул, что согласно новым нормам такая проверка будет осуществляться под видеозапись с применением технических приборов.

"Новым законом установлена обязанность иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию должностных лиц ТЦК или полиции, в том числе такая проверка может проходить и на блокпостах", — предупредил Антон Маринич.

Проверка документов на блокпосту. Фото: google.com

Адвокат добавил, что украинцы должны понимать, предоставить такой документ — это обязанность гражданина, поэтому за отказ предъявить или в связи с отсутствием военно-учетного документа предусматривается административная ответственность.

А именно ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации), которой на сегодня предусмотрен штраф в размере от 3400 грн до 5100 грн.

Раньше мы писали, как будут наказывать украинцев, которые вовремя не обновят данные в ТЦК и СП.

Напомним, мы сообщали, как получить военный билет в Украине, если не служили в армии.

Также мы информировали, куда обращаться мужчинам, если ТЦК закрыт.