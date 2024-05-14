Мобилизация в Украине — без каких документов нельзя пересекать блокпост

Без каких документов пересекать блокпост запрещено — украинцев предупредили
Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили до 12 августа 2024 года. Согласно закону, в этот период на блокпостах могут проверять документы у всех водителей. Более того, есть документы, без которых военнообязанные мужчины не имеют права пересекать усиленный контрольно-пропускной пункт.
Об этом рассказал адвокат Антон Маринич в комментарии РБК-Украина.
Так, по словам правоведа, в Постановлении КМУ №1455 закреплено, что блокпосты устанавливают по решению военного командования. В таких контрольно-пропускных пунктах могут дежурить уполномоченные должностные лица военных формирований и правоохранительных органов.
Новым законом о мобилизации №3633-IX установлено, что должностные лица ТЦК и СП, а также Национальной полиции наделены полномочиями осуществлять проверку военно-учетных документов (к примеру, военный билет) лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.
Маринич подчеркнул, что согласно новым нормам такая проверка будет осуществляться под видеозапись с применением технических приборов.
"Новым законом установлена обязанность иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию должностных лиц ТЦК или полиции, в том числе такая проверка может проходить и на блокпостах", — предупредил Антон Маринич.
Адвокат добавил, что украинцы должны понимать, предоставить такой документ — это обязанность гражданина, поэтому за отказ предъявить или в связи с отсутствием военно-учетного документа предусматривается административная ответственность.
А именно ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации), которой на сегодня предусмотрен штраф в размере от 3400 грн до 5100 грн.
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