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Имеют ли право на отсрочку офицеры запаса — объясняют юристы

18 декабря 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — могут ли оформить отсрочку офицеры запаса
Украинские военнослужащие в Херсоне. Фото: Офис Президента Украины/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой на военную службу призывают военнообязанных мужчин. Статус военнообязанных имеют также и офицеры запаса. А значит, их могут мобилизовать в ВСУ на общих началах.

Но могут ли офицеры запаса рассчитывать на отсрочку от призыва, на этот вопрос ответили юристы АО "Бачинский и партнеры".

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Кто такие офицеры запаса

Специалисты рассказывают, что офицерами запаса считаются лица, которые завершили курс военной подготовки, сдали экзамены и получили офицерское звание.

Статус и обязанности

Как отмечалось выше, офицеры запаса имеют статус военнообязанных и могут быть мобилизованы на военную службу на общих началах. Это предусмотрено ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кроме того, они, как и другие военнообязанные, должны регулярно обновлять военно-учетные данные, сообщать ТЦК и СП об изменениях, а также проходить военно-врачебную комиссию.

 

Имеют ли право офицеры запаса на отсрочку от мобилизации
Подготовка офицеров в Украине. Фото: Armyinform

Имеют ли офицеры запаса право на отсрочку

Согласно ст. 23 вышеупомянутого закона, офицеры запаса имеют право на отсрочку от мобилизации, если имеют законные на это основания. Все причины и обстоятельства, по которым можно оформить отсрочку, изложены в той же ст. 23.

Юристы подчеркнули, чтобы получить отсрочку, офицер запаса должен обратиться с соответствующим заявлением в ТЦК и СП, где состоит на учете и подать документы, подтверждающие его право.

Ранее мы сообщали, кто из военнообязанных мужчин имеет право на отсрочку в декабре 2024 года.

Напомним, мы писали, что делать военнообязанным, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре "Оберіг".

Также мы информировали, что делать, если вас мобилизуют, несмотря на представленные документы на отсрочку.

военный учет мобилизация отсрочка ТЦК и СП офицеры запаса

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