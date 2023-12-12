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Обязательно ли предоставлять документы по требованию ТЦК — адвокат объяснил

12 декабря 2023 07:17
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — обязательно ли предоставлять документы по требованию ТЦК
Работники ТЦК выписывают повестку военнообязанному мужчине на улице. Фото: Суспільне
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины продолжают получать повестки. Вручить этот документ можно в любом месте. Но для этого представители ТЦК должны узнать ваши личные данные.

Имеют ли они право требовать документы для того, чтобы внести данные в повестку, рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии изданию "Факты".

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Так, по его словам, работники ТЦК все еще не обладают такими полномочиями и официально не имеют права требовать документы у мужчин. Однако соответствующий законопроект уже в разработке. Так что с его принятием все может измениться.

В то же время, как отмечает адвокат, лица призывного возраста обязаны показать свои документы либо сотрудникам ТЦК, если они в сопровождении полиции, либо полицейским. В случае отказа правоохранители могут задержать военнообязанного для выяснения личности. Но не больше чем на три часа.

"Если три часа прошли, а вам не объявлено подозрение в чем-то, вас должны отпустить", — отмечает Кравец.

Если же гражданин не уверен в подлинности "представителя ТЦК или полицейского", он не обязан ни представляться, ни показывать документы. В таком случае лучше всего вызвать полицию.

Кстати, стоит помнить, что украинцы тоже имеют право просить представителей ТЦК предъявить документы, в частности наделяющие их правом вручать повестки.

Ранее мы писали, какие распространены нарушения ТЦК при всеобщей мобилизации.

Напомним, мы сообщали, что украинцев могут обязать прибыть в ТЦК в течение 48 часов после получения повестки.

Также мы информировали, могут ли работники ТЦК зайти в ваше жилье.

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