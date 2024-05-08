Новый закон о мобилизации 2024 года — какие изменения уже работают в Украине

ТЦК выписывают повестку мужчине в присутствии полиции. Фото: google.com

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных мужчин из-за вооруженной агрессии со стороны России. Наше государство давит на врага и делает все возможное, чтобы оккупанты покинули наши территории. В частности, принимает важные законодательные изменения. Да, в середине апреля был принят новый закон о мобилизации, который заработает уже с 18 мая. А некоторые мобилизационные процессы в стране уже претерпели существенные изменения.

Какие новые нормы и правила работают в Украине, рассказываем далее в материале.

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Мобилизация с 25 лет

С 4 апреля 2024 года в Украине вступил в силу закон №3127-IX , согласно которому призывной возраст снижен с 27 до 25 лет.

То есть до принятия документы, украинцы в возрасте от 18 до 27 лет считались призывниками и могли попасть в армию исключительно добровольно, подписав контракт с ВСУ.

Теперь мобилизовать могут и тех, кому исполнилось 25, ведь таких переводят из категории призывников на учет военнообязанных.

Украинские военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Отмена статуса "ограничен"

Понятие "ограниченно пригодное к военной службе" официально исчезло в Украине 4 мая, когда вступил в силу закон №3621-IX .

Поэтому отныне человека могут признать пригодным или не пригодным к службе в армии. Кроме того, все, кого ранее сочли ограниченно годным, должны будут пройти повторную ВЛК.

Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

Правда, есть один важный нюанс — до сих пор нет необходимых критериев для определения степени годности. Они появятся после того, как подзаконные нормативно-правовые акты (в частности, приказ № 402 Минобороны Украины) сделают соответствующим новому закону. До этого у ВЛК нет правовой основы, чтобы действовать по нормам нового закона.

Отпуск для военнослужащих

В вышеупомянутом законе №3621-IX также предусмотрено, что военные смогут брать одноразовый отпуск в случае рождения ребенка (но в мирное время).

Также военные смогут находиться 12 месяцев на непрерывном лечении за границей (ранее они должны каждые 4 месяца проходить в Украине медкомиссию).

В этом же документе установлена норма о выплате не менее 15 млн гривен компенсации семье погибшего военнослужащего — это же предусматривает и новый закон о мобилизации.

Реестр "Оберег" и электронный кабинет военнообязанного

4 апреля вступил в силу еще один закон №3549-IX , устанавливающий порядок обработки и использования данных в реестрах для военного учета. Речь идет об электронном реестре военнообязанных " Оберег ", который уже работает. Но теперь у него будет больше взаимодействия с другими госреестрами – это позволит ТЦК получить больше данных о военнообязанных и избежать ошибок в работе, например, выдачи дублированных повесток, очередей в военкоматах.

На базе "Оберега" планируется запустить электронное бронирование и выдачу электронных военных билетов. Что еще важно – функционал и наполнение е-реестра позволит военным подавать онлайн-заявление на получение статуса УБД (участника боевых действий) и в короткие сроки получить его. Процедура будет быстрой, не потребующей много времени и сил.

Этот же документ обещает запустить электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста - с 18 мая Минобороны уже представит мобильное приложение. В нем можно будет обновить свои данные без визита в военкомат и посмотреть, какие данные содержатся о военнообязанном в "Обереге" и, при необходимости, дополнить или исправить их. Напомним, что регистрация в е-кабинете военнообязанного исключительно добровольна.

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