Мобилизация в Украине — может ли мужчина пойти в декрет вместо службы в армии

Папа в декрете ухаживает за ребенком. Фото: shutterstock.com

Даже во время действия всеобщей мобилизации в Украине многие категории военнообязанных мужчин имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. В частности, родители-одиночки или мужчины, на иждивении которых трое и более несовершеннолетних детей.

Но может ли быть освобожден от службы в ВСУ отец, который официально находится в декрете и имеет ли право он на отсрочку, разбираемся далее в материале.

Читайте также:

Имеют ли право мобилизовать мужчину в декретном отпуске

Согласно украинскому законодательству, гражданский мужчина, официально находящийся в декретном отпуске по уходу за ребенком, не имеет права на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения. Такое лицо все равно могут призвать.

Отсрочку могут иметь только родители, самостоятельно воспитывающие одного или более детей до 18 лет.

Когда мужчина в декрете может не служить в армии

Согласно закону №7464, если и муж, и жена являются военнослужащими, они имеют право выбирать, кто из них продолжит нести службу, а кто пойдет в декрет.

"Закон разработан с целью обеспечения равных возможностей военнослужащих — матери и отца по уходу за ребенком, сочетания военной службы с семейными обязанностями и создания предпосылок для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине", — говорится в пояснительной записке к закону.

Ранее мы сообщали, какие лица с инвалидностью и их родственники не подлежат мобилизации.

Напомним, мы писали, кто лишится права на отсрочку с 18 мая.

Также мы информировали, до какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине.