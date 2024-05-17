Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Декрет вместо службы в ВСУ — возможно ли это по новому закону arrow

Декрет вместо службы в ВСУ — возможно ли это по новому закону

17 мая 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — может ли мужчина пойти в декрет вместо службы в армии
Папа в декрете ухаживает за ребенком. Фото: shutterstock.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Даже во время действия всеобщей мобилизации в Украине многие категории военнообязанных мужчин имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. В частности, родители-одиночки или мужчины, на иждивении которых трое и более несовершеннолетних детей.

Но может ли быть освобожден от службы в ВСУ отец, который официально находится в декрете и имеет ли право он на отсрочку, разбираемся далее в материале.

Читайте также:

Имеют ли право мобилизовать мужчину в декретном отпуске

Согласно украинскому законодательству, гражданский мужчина, официально находящийся в декретном отпуске по уходу за ребенком, не имеет права на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения. Такое лицо все равно могут призвать.

Отсрочку могут иметь только родители, самостоятельно воспитывающие одного или более детей до 18 лет.

Когда мужчина в декрете может не служить в армии

Согласно закону №7464, если и муж, и жена являются военнослужащими, они имеют право выбирать, кто из них продолжит нести службу, а кто пойдет в декрет.

"Закон разработан с целью обеспечения равных возможностей военнослужащих — матери и отца по уходу за ребенком, сочетания военной службы с семейными обязанностями и создания предпосылок для усиления роли отца в процессе воспитания детей и развития ответственного отцовства в Украине", — говорится в пояснительной записке к закону.

 

Ранее мы сообщали, какие лица с инвалидностью и их родственники не подлежат мобилизации.

Напомним, мы писали, кто лишится права на отсрочку с 18 мая.

Также мы информировали, до какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине.

война
ВСУ
мобилизация
декрет
отсрочка
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ