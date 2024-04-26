Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Депортація чоловіків з країн ЄС — в Європейському центрі солідарності оцінили ймовірність arrow

Депортація чоловіків з країн ЄС — в Європейському центрі солідарності оцінили ймовірність

26 квітня 2024 08:21
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Депортація чоловіків з країн ЄС — в Європейському центрі солідарності оцінили ймовірність
Черги українців у консульства за кордоном. Ілюстративне фото: із соцмереж
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Нещодавно українцям призупинили видачу готових документів за кордоном та подейкували, що чоловіків призивного віку будуть депортувати в Україну задля мобілізації. Однак про депортацію українців з країн Європи наразі не йдеться, адже демократичні держави не сприймають такі жорсткі механізми.

Про це заявив уповноважений директора Європейського центру солідарності до справ Польсько-Української Солідарності Лев Захарчишин в ефірі "Київ 24".

Читайте також:

Чи депортуватимуть українців з країн ЄС

Захарчиш вважає, що навряд якась демократична країна піде на якісь жорсткі механізми депортації. Тому що вони всі вважають це порушенням прав людини. Він наголосив, для того, аби обмежити громадянина в правах, треба спочатку висунути йому обґрунтовані звинувачення.  А такі дії не можуть застосовуватися для всіх. 

"Наприклад, якщо дорослий чоловік з якихось об’єктивних причин перебуває за кордоном або він є батьком трьох дітей тощо — не можна так огульно всім закрити доступ до консульських послуг... Якщо ми говоримо про Європу, бо ми не говоримо про авторитарні країни... напевно, там не так багато українців зараз є. Але демократичні країни будуть дуже обережно ставитися до співпраці з Україною у виконанні цих положень", — пояснив уповноважений.

Що передувало

Нагадаємо, 24 квітням українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Внаслідок цього у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ", вимагаючи видати їм паспорти.

Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн. 

А адвокат Григорій Трипульський наголосив, що це рішення суперечить Конституції України, і рішення МЗС України — абсолютно незаконне.

кордон
українці
мобілізація
документи
ЄС
війна в Україні
депортація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри