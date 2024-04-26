Депортація чоловіків з країн ЄС — в Європейському центрі солідарності оцінили ймовірність

Черги українців у консульства за кордоном. Ілюстративне фото: із соцмереж

Нещодавно українцям призупинили видачу готових документів за кордоном та подейкували, що чоловіків призивного віку будуть депортувати в Україну задля мобілізації. Однак про депортацію українців з країн Європи наразі не йдеться, адже демократичні держави не сприймають такі жорсткі механізми.

Про це заявив уповноважений директора Європейського центру солідарності до справ Польсько-Української Солідарності Лев Захарчишин в ефірі "Київ 24".

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Захарчиш вважає, що навряд якась демократична країна піде на якісь жорсткі механізми депортації. Тому що вони всі вважають це порушенням прав людини. Він наголосив, для того, аби обмежити громадянина в правах, треба спочатку висунути йому обґрунтовані звинувачення. А такі дії не можуть застосовуватися для всіх.

"Наприклад, якщо дорослий чоловік з якихось об’єктивних причин перебуває за кордоном або він є батьком трьох дітей тощо — не можна так огульно всім закрити доступ до консульських послуг... Якщо ми говоримо про Європу, бо ми не говоримо про авторитарні країни... напевно, там не так багато українців зараз є. Але демократичні країни будуть дуже обережно ставитися до співпраці з Україною у виконанні цих положень", — пояснив уповноважений.

Що передувало

Нагадаємо, 24 квітням українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Внаслідок цього у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ", вимагаючи видати їм паспорти.

Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн.

А адвокат Григорій Трипульський наголосив, що це рішення суперечить Конституції України, і рішення МЗС України — абсолютно незаконне.