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Депортация мужчин из стран ЕС — в Европейском центре солидарности оценили вероятность

26 апреля 2024 08:21
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Депортация мужчин из стран ЕС — в Европейском центре солидарности оценили вероятность
Очереди украинцев у консульства за границей. Иллюстративное фото: из соцсетей
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Недавно украинцам приостановили выдачу готовых документов за границей и говорили, что мужчины призывного возраста будут депортированы в Украину для мобилизации. Однако о депортации украинцев из стран Европы речь пока не идет, ведь демократические государства не воспринимают такие жесткие механизмы.

Об этом заявил уполномоченный директора Европейского центра солидарности по делам Польско-Украинской Солидарности Лев Захарчишин в эфире "Киев 24".

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Захарчиш считает, вряд ли какая-то демократическая страна пойдет на жесткие механизмы депортации. Потому что все они считают это нарушением прав человека. Он подчеркнул, для того чтобы ограничить гражданина в правах, нужно сначала выдвинуть ему обоснованные обвинения. А такие деяния не могут применяться для всех.

"Например, если взрослый мужчина по каким-то объективным причинам находится за границей или он является отцом троих детей и тому подобное — нельзя так огульно всем закрыть доступ к консульским услугам... Если мы говорим о Европе, потому что мы не говорим об авторитарных странах... Наверное, там не так много украинцев сейчас есть. Но демократические страны будут очень аккуратно относиться к сотрудничеству с Украиной в выполнении этих положений", — пояснил уполномоченный.

Что предшествовало

Напомним, 24 апреля украинцам приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

В результате в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ", требуя выдать им паспорта.

В то же время, офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что такие ограничения приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.

А адвокат Григорий Трипульский подчеркнул, что это решение противоречит Конституции Украины и решение МИД Украины — абсолютно незаконное.

граница
украинцы
мобилизация
документы
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война в Украине
депортация

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