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Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

10 мая 2024 22:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка по уходу за родителями с инвалидностью — какой документ нужно иметь
Военнообязанный в ТЦК и СП с документами. Фото: armyinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 11 августа 2024 года. Поэтому военнообязанных мужчин и дальше будут призывать на военную службу. Однако некоторые категории имеют право на отсрочку . В частности, те граждане, которые осуществляют уход за одним из родителей с инвалидностью. В таком случае для получения отсрочки необходимо обязательно подтвердить, что они являются единственным ребенком в семье.

Как именно это правильно сделать, объяснил адвокат Андрей Карпенко .

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Так, по словам правозащитника, действующим законодательством Украины не предусмотрено получение справки о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц. Соответственно не определен орган, выдающий такую справку. Он отметил, что справка о составе семьи упразднена приказом Минсоцполитики от 17.07.2019№1106 .

Таким образом, чтобы получить отсрочку по уходу за родителями, военнообязанный должен оформить справку о единственном ребенке .

"Для решения данного вопроса необходимо обратиться к любому нотариусу на территории Украины и оформить нотариальное заявление о едином ребенке. Именно данный нотариальный документ обычно называют справкой о наличии единственного ребенка в семье", — пояснил юрист.

Андрей Карпенко отметил, что нотариальное заявление оформляется в любой форме. Нотариус, как правило, оформляет заявление следующего содержания:

  1. "Компетентным органам по месту требования" - шапка заявления.
  2. Под "шапкой" указываются данные внутреннего паспорта заявителя. По желанию заявителя нотариус может указать данные загранпаспорта.
  3. Посередине, прописывается слово "Заявление", после которого следует основной текст, например, он может быть следующим: "Я, ФИО, пребывая в здравом уме, ясной памяти и действуя добровольно, понимая значение своих действий, без какого-либо принуждения как физического, так и морального, этим заявлением сообщаю, что по состоянию на текущую дату имею единственного ребенка (дочь/сына) – ФИО, дата и год рождения. .Об ответственности за предоставление недостоверной информации я, ФИО, нотариусом предупреждена в соответствии с действующим законодательством Украины Текст этого заявления прочитан, его содержание мне понятно и соответствует моей воле» .
  4. После основного содержания указывается дата и устанавливается подпись заявителя.
  5. Далее свою подпись и печать ставит нотариус.

Юрист добавил, что заявитель, перед оформлением, может внести изменения в содержание нотариального заявления или в так называемую справку о единственном ребенке в Украине, по своему усмотрению.

 

Ранее мы информировали, как сыну погибшего военного получить отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать мужчин , которые самостоятельно воспитывают детей.

Также мы сообщали, имеют ли право на отсрочку студенты магистратуры с дипломами специалистов.

ВСУ
мобилизация
документы
отсрочка
лицо с инвалидностью
уход

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