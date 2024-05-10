Отсрочка по уходу за родителями с инвалидностью — какой документ нужно иметь

Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ
В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 11 августа 2024 года. Поэтому военнообязанных мужчин и дальше будут призывать на военную службу. Однако некоторые категории имеют право на отсрочку . В частности, те граждане, которые осуществляют уход за одним из родителей с инвалидностью. В таком случае для получения отсрочки необходимо обязательно подтвердить, что они являются единственным ребенком в семье.
Как именно это правильно сделать, объяснил адвокат Андрей Карпенко .
Так, по словам правозащитника, действующим законодательством Украины не предусмотрено получение справки о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц. Соответственно не определен орган, выдающий такую справку. Он отметил, что справка о составе семьи упразднена приказом Минсоцполитики от 17.07.2019№1106 .
Таким образом, чтобы получить отсрочку по уходу за родителями, военнообязанный должен оформить справку о единственном ребенке .
"Для решения данного вопроса необходимо обратиться к любому нотариусу на территории Украины и оформить нотариальное заявление о едином ребенке. Именно данный нотариальный документ обычно называют справкой о наличии единственного ребенка в семье", — пояснил юрист.
Андрей Карпенко отметил, что нотариальное заявление оформляется в любой форме. Нотариус, как правило, оформляет заявление следующего содержания:
- "Компетентным органам по месту требования" - шапка заявления.
- Под "шапкой" указываются данные внутреннего паспорта заявителя. По желанию заявителя нотариус может указать данные загранпаспорта.
- Посередине, прописывается слово "Заявление", после которого следует основной текст, например, он может быть следующим: "Я, ФИО, пребывая в здравом уме, ясной памяти и действуя добровольно, понимая значение своих действий, без какого-либо принуждения как физического, так и морального, этим заявлением сообщаю, что по состоянию на текущую дату имею единственного ребенка (дочь/сына) – ФИО, дата и год рождения. .Об ответственности за предоставление недостоверной информации я, ФИО, нотариусом предупреждена в соответствии с действующим законодательством Украины Текст этого заявления прочитан, его содержание мне понятно и соответствует моей воле» .
- После основного содержания указывается дата и устанавливается подпись заявителя.
- Далее свою подпись и печать ставит нотариус.
Юрист добавил, что заявитель, перед оформлением, может внести изменения в содержание нотариального заявления или в так называемую справку о единственном ребенке в Украине, по своему усмотрению.
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