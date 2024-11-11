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Как происходит розыск людей за необновление данных — ответ ТЦК

11 ноября 2024 21:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — как разыскивают мужчин за необновление данных
Сотрудники ТЦК и полиции разговаривают с военнообязанным. Фото: google.com
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период все военнообязанные граждане должны обновить свои военно-учетные данные. ТЦК может подать в розыск лицо за нарушение военного учета.

Как именно происходит розыск человека из-за необновления военно-учетных данных, рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью изданию "Суспільне".

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Прежде всего, Роман Истомин подчеркнул, что за неуточнение данных человека не подают автоматически в розыск, хотя это и является нарушением требований закона.

"Если же он не прибыл по повестке, тогда он подается на доставку, то есть посылается запрос в полицию. К запросу прилагается корешок повестки — часть, которая остается в ТЦК. Это прилагается к обращению, и только после этого полиция осуществляет розыскные мероприятия", — объяснил представитель ТЦК.

Также Истомин добавил, что общего списка людей, не обновивших данные, в ТЦК не существует. Информацию в правоохранительные органы представляют по каждому нарушителю отдельно.

 

Ранее мы писали, как будут наказывать мужчин, которые не уплатят штраф за необновление данных.

Напомним, мы сообщали, сколько могут держать человека в ТЦК после административного задержания.

Также мы информировали, какое наказание ждет военнообязанных украинцев, которые не заберут повестку с почты.

ТЦК и СП военнообязанные розыск мобилизация военный учет личные данные

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