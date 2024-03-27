Мобилизация в Украине с 1 апреля — кого заберут в ВСУ в первую очередь

Кто будет мобилизован в ряды ВСУ в апреле 2024 года — перечень категорий
В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 мая 2024 года. Военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов.
Следует ли ожидать изменений в мобилизационных процессах с 1 апреля и кого будут мобилизовать в первую очередь, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.
Какие повестки будут вручать в апреле 2024 года
Военнообязанные лица могут получить только три типа повесток:
- для уточнения военно-учетных данных — могут вручить где угодно, по ней необходимо прийти в ТЦК и обновить свои данные;
- на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) — ее могут вручить военнообязанному после обновления военно-учетных данных;
- мобилизационное распоряжение или боевая повестка — вручается прошедшим медкомиссию, по этому документу необходимо явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов.
Кого могут мобилизовать в апреле 2024 года
Прежде всего, повестки в апреле 2024 года будут получать военнообязанные лица, имеющие боевой опыт, навыки владения оружием.
Также в первую очередь в ряды ВСУ берут граждан с определенными специальностями, к примеру, водители, связисты, операторы БПЛА, специалисты по снайпингу, IT-специалисты и т.д.
Призвать на военную службу в апреле могут:
- пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с наличием боевого опыта;
- пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта;
- мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;
- снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения;
- лиц, исключенных из перечня военнообязанных и изъятых из военного учета, если ВВК определит пригодными и у них нет проблем с законом.
Предельный возраст для мобилизации остался неизменным — 60-лет.
По собственному желанию вступить в ряды ВСУ могут:
- призывники от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу — они могут подписать контракт с ВСУ;
- женщины, пригодные по состоянию здоровья;
- лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам — с прохождением службы по месту жительства.
Кроме этого, добровольно пополнить ряды ВСУ могут граждане других стран, желающих защищать Украину.
Какие изменения в мобилизации граждан Украины возможны
Как известно, сейчас в Украине готовят ко второму чтению законопроект №10449. В документ были внесены тысячи правок, которые детально изучили и приняли по ним решения.
Уже известно, что в случае принятия закона будет уменьшен призывной возраст с 27 до 25 лет. Следовательно, официально мобилизовать смогут мужчин с 25 лет.
Кроме того, правительство предлагает вместо срочной службы внедрение базовой общевойсковой подготовки для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях, которая продлится до пяти месяцев — в мирное время, во время военного положения — до трех месяцев.
Законопроект также содержит требование: при всеобщей мобилизации граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию:
- представителя ТЦК;
- полицейского;
- представителя ГПСУ в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Кроме того, нардепы рассматривают некоторые изменения по предоставлению отсрочки и бронирования.
Как указано в тексте законопроекта № 10449, Закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования. Важно отметить, что публикация закона проходит после подписания президентом Украины.
Так что даже если народные депутаты примут законопроект в целом уже в апреле, изменения начнут действовать не раньше мая 2024 года.
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