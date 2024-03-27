Мобилизация в Украине с 1 апреля — кого заберут в ВСУ в первую очередь

128 горно-штурмовая бригада, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 мая 2024 года. Военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов.

Следует ли ожидать изменений в мобилизационных процессах с 1 апреля и кого будут мобилизовать в первую очередь, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Какие повестки будут вручать в апреле 2024 года

Военнообязанные лица могут получить только три типа повесток:

для уточнения военно-учетных данных — могут вручить где угодно, по ней необходимо прийти в ТЦК и обновить свои данные;

— могут вручить где угодно, по ней необходимо прийти в ТЦК и обновить свои данные; на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) — ее могут вручить военнообязанному после обновления военно-учетных данных;

— ее могут вручить военнообязанному после обновления военно-учетных данных; мобилизационное распоряжение или боевая повестка — вручается прошедшим медкомиссию, по этому документу необходимо явиться в определенный призывной пункт в течение 24 часов.

Вручение повестки военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

Кого могут мобилизовать в апреле 2024 года

Прежде всего, повестки в апреле 2024 года будут получать военнообязанные лица, имеющие боевой опыт, навыки владения оружием.

Также в первую очередь в ряды ВСУ берут граждан с определенными специальностями, к примеру, водители, связисты, операторы БПЛА, специалисты по снайпингу, IT-специалисты и т.д.

Призвать на военную службу в апреле могут:

пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с наличием боевого опыта;

пригодных и ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет без военного опыта;

мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, если они проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

снятых и исключенных из военного учета мужчин, которые признаны пригодными или ограниченно пригодными во время военного положения;

лиц, исключенных из перечня военнообязанных и изъятых из военного учета, если ВВК определит пригодными и у них нет проблем с законом.

Предельный возраст для мобилизации остался неизменным — 60-лет.

По собственному желанию вступить в ряды ВСУ могут:

призывники от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу — они могут подписать контракт с ВСУ;

женщины, пригодные по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам — с прохождением службы по месту жительства.

Кроме этого, добровольно пополнить ряды ВСУ могут граждане других стран, желающих защищать Украину.

Мужчины в Луцке приняли присягу. Фото: volynonline.com

Какие изменения в мобилизации граждан Украины возможны

Как известно, сейчас в Украине готовят ко второму чтению законопроект №10449. В документ были внесены тысячи правок, которые детально изучили и приняли по ним решения.

Уже известно, что в случае принятия закона будет уменьшен призывной возраст с 27 до 25 лет. Следовательно, официально мобилизовать смогут мужчин с 25 лет.

Кроме того, правительство предлагает вместо срочной службы внедрение базовой общевойсковой подготовки для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях, которая продлится до пяти месяцев — в мирное время, во время военного положения — до трех месяцев.

Законопроект также содержит требование: при всеобщей мобилизации граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию:

представителя ТЦК;

полицейского;

представителя ГПСУ в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Кроме того, нардепы рассматривают некоторые изменения по предоставлению отсрочки и бронирования.

Как указано в тексте законопроекта № 10449, Закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования. Важно отметить, что публикация закона проходит после подписания президентом Украины.

Так что даже если народные депутаты примут законопроект в целом уже в апреле, изменения начнут действовать не раньше мая 2024 года.

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