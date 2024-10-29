Мобилизация в Украине с 1 ноября 2024 года — кого заберут в ВСУ в первую очередь

Воины стрелкового батальона Львовщины. Фото: varta1.com.ua

В Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 7 февраля 2025 года, ведь Россия не останавливает полномасштабную войну против нашего государства. А это значит, что призыв на военную службу будет продолжаться и дальше.

Кого в ноябре 2024 года будут первоочередно призывать в ряды Вооруженных сил Украины, рассказываем далее в материале.

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Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года

Теперь мобилизационные распоряжения, так называемую боевую повестку, могут получить граждане от 25 до 50 лет. Лица старше 50 лет могут быть мобилизованы по отдельному мобилизационному распоряжению, если имеют дефицитную военно-учетную специальность.

Первоочередно призыву на военную службу в ноябре 2024 будут подлежать:

военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, которых ВВК признала пригодными по состоянию здоровья (мобилизуют лиц с боевым опытом и без него);

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые ранее имели статус "ограниченно пригодный по состоянию здоровья во время военного положения" (они должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года; мобилизация возможна, если таких лиц признают пригодными);

мужчины, имеющие дефицитную военно-учетную специальность.

Украинские военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Кто может присоединиться к рядам ВСУ по собственному желанию

По собственному желанию присоединиться к украинской армии, подписав контракт, могут:

призывники от 18 до 25 лет, ранее не проходившие срочную службу;

женщины, пригодные по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью (если ВВК выдаст вывод, что такое лицо может выполнять определенные задачи и обязанности и нести военную службу);

те, кто имеет право на отсрочку от мобилизации;

граждане других стран, желающие защищать Украину.

Следует отметить, что военное руководство нашего государства неоднократно подчеркивало: украинская армия нуждается не только в людях с боевым опытом, которые будут проходить службу на передовой, но и в специалистах из других отраслей, таких как:

водители;

сварщики;

специалисты по связи;

IT-специалисты;

повара;

медицинские работники;

деловоды;

бухгалтеры и другие.

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