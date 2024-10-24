Мобилизация в ноябре 2024 года — кого из мужчин не могут призвать в ВСУ принудительно

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Несмотря на введенные военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, закон предусматривает категории граждан, которых нельзя принудительно призвать на военную службу без их согласия. Они могут присоединиться к ВСУ исключительно на добровольной основе, подписав контракт по собственному желанию.

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Кого могут мобилизовать в ВСУ исключительно добровольно

Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определены следующие категории лиц, которых не могут мобилизовать принудительно:

имеющие право на отсрочку (к этой категории относятся военнообязанные граждане, реализовавшие свое право на отсрочку, то есть должным образом ее оформили);

(к этой категории относятся военнообязанные граждане, реализовавшие свое право на отсрочку, то есть должным образом ее оформили); лица с инвалидностью (такие лица могут добровольно присоединиться к рядам ВСУ в случае получения положительного заключения ВВК);

(такие лица могут добровольно присоединиться к рядам ВСУ в случае получения положительного заключения ВВК); бывшие военнопленные.

Стоит также добавить, что женщины в Украине не подлежат мобилизации, однако они также могут присоединиться к ВСУ по собственному желанию. Предпочтение отдается тем, кто имеет профессию, близкую к военной специальности.

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Какие есть недавние изменения в законе

Еще в конце сентября командование Сухопутных войск ВСУ утвердило несколько директив, которыми ограничило мобилизацию мужчин старше 50 лет и запретило призыв на военную службу мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Кроме того, в октябре Верховная Рада Украины приняла законопроект №11379-д, освобождающий от мобилизации мужчин до 25 лет, которые были признаны ограниченно пригодными и имели статус военнообязанных. Пока документ направили на подпись Президенту Украины, после чего он официально вступит в силу.

Что касается мужчин старше 50 лет, то они могут быть мобилизованы только по отдельным мобилизационным распоряжениям, если имеют дефицитные военные специальности.

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