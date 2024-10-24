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Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

24 октября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в ноябре 2024 года — кого из мужчин не могут призвать в ВСУ принудительно
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Несмотря на введенные военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, закон предусматривает категории граждан, которых нельзя принудительно призвать на военную службу без их согласия. Они могут присоединиться к ВСУ исключительно на добровольной основе, подписав контракт по собственному желанию.

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Кого могут мобилизовать в ВСУ исключительно добровольно

Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определены следующие категории лиц, которых не могут мобилизовать принудительно:

  • имеющие право на отсрочку (к этой категории относятся военнообязанные граждане, реализовавшие свое право на отсрочку, то есть должным образом ее оформили);
  • лица с инвалидностью (такие лица могут добровольно присоединиться к рядам ВСУ в случае получения положительного заключения ВВК);
  • бывшие военнопленные.

Стоит также добавить, что женщины в Украине не подлежат мобилизации, однако они также могут присоединиться к ВСУ по собственному желанию. Предпочтение отдается тем, кто имеет профессию, близкую к военной специальности.

 

Кого могут мобилизовать в ВСУ исключительно добровольно
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Какие есть недавние изменения в законе

Еще в конце сентября командование Сухопутных войск ВСУ утвердило несколько директив, которыми ограничило мобилизацию мужчин старше 50 лет и запретило призыв на военную службу мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Кроме того, в октябре Верховная Рада Украины приняла законопроект №11379-д, освобождающий от мобилизации мужчин до 25 лет, которые были признаны ограниченно пригодными и имели статус военнообязанных. Пока документ направили на подпись Президенту Украины, после чего он официально вступит в силу.

Что касается мужчин старше 50 лет, то они могут быть мобилизованы только по отдельным мобилизационным распоряжениям, если имеют дефицитные военные специальности.

 

 

Ранее мы писали, какой документ необходимо иметь студентам, чтобы не потерять отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, когда мобилизовать переселенцев не имеют права.

Также мы информировали, когда полицейских на пенсии могут мобилизовать в ВСУ.

ТЦК и СП военнообязанные отсрочка мобилизация закон

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