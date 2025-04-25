Мобилизация в мае 2025 года — кого будут забирать в ВСУ в первую очередь

Украинские военнослужащие на построении. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Из-за полномасштабной войны, которую начала Россия, в Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 8 августа 2025 года. В этот период военнообязанных мужчин и в дальнейшем будут призывать на военную службу в ряды ВСУ. В то же время украинская армия имеет первоочередную потребность в определенных категориях граждан и специалистах.

Кого в мае 2025 года будут мобилизовать в Вооруженные силы Украины в первую очередь, рассказываем в этом материале.

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Мобилизация в мае 2025 года — что известно о мобилизационном возрасте украинцев

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", мобилизации на военную службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

Юноши в возрасте от 18 до 25 лет могут вступить в ряды ВСУ исключительно добровольно, подписав контракт.

Еще в феврале 2025 года Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24", по которому граждане этой возрастной группы могут подписать контракт на один год, получив 1 млн. грн. Такой контракт предусматривает исключительно боевые должности, а по его завершению мужчины получат право на выезд за границу.

Стоит заметить, что мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет происходит на общих основаниях, однако чаще всего таких граждан направляют служить в части обеспечения, в штаб и тому подобное.

Украинские военные в Киевской области 27 августа 2022 года. Фото: Женя Савилов

Кого из украинцев в первую очередь будут мобилизовать в мае 2025 года

В Украине правила мобилизации в мае 2025 года остаются неизменными. Первоначально в ряды ВСУ будут забирать военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет с опытом военной службы или без него при условии, что:

нет отсрочки;

предприятие, учреждение или организация не забронировало лицо;

ВВК признала годным к военной службе.

Как неоднократно подчеркивало украинское военное руководство, для доукомплектации армии в первую очередь нужны люди, которые имеют боевой опыт (штурмовики, артиллеристы и т.д.), а также специфическую или дефицитную военную специальность.

Ранее мы сообщали, когда боевая повестка считается официально врученной и надо ли ее подписывать.

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