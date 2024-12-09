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Кого обязали пройти ВВК до февраля 2025 года — важные изменения

9 декабря 2024 21:33
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — кто должен пройти ВВК до февраля 2025 года
Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные мужчины должны раз в год проходить военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе. В то же время, те граждане, которые до сих пор имеют статус "ограниченно пригодный", обязаны пройти повторную ВВК до 5 февраля 2025 года.

Об этом украинцам напомнила пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП на официальном канале в Telegram.

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В ЛОТЦК и СП подчеркнули, что соответствующие требования прописаны в законе №3621-ІХ, который вступил в силу 4 мая 2024 года. Данный документ упразднил статус "ограниченно пригодный" и установил новые критерии пригодности к военной службе.

Он также определил 9-месячный срок для прохождения повторной медкомиссии для этой категории военнообязанных. Этот срок истекает именно до 5 февраля 2024 года.

Как пройти повторную ВВК ограниченно пригодным

Чтобы пройти повторную военно-врачебную комиссию, военнообязанные со статусом "ограниченно пригодные" могут самостоятельно прийти в ТЦК и СП, в котором они состоят на учете и получить направление.

Также таким лицам могут вручить повестку для уточнения данных и уже посещая ТЦК, они могут получить направление на ВВК. Однако следует понимать, что времени осталось мало, поэтому лучше не ждать повестки, а самостоятельно прийти в территориальный центр.

 

Как пройти повторную ВЛК ограниченно пригодным
Военнообязанный мужчина уточняет данные в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

По каким критериям будут определять степень пригодности

Как и раньше, согласно приказу Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", пригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК). Приказ МОУ содержит расписание болезней, согласно которому определяется степень годности.

С перечнем болезней может ознакомиться каждый. Он открыт. Но пригодность будут определять, исходя из того, насколько болезнь серьезна и вызывает ли она значительные нарушения функции организма.

 

Какой статус могут получить прежние "ограниченно пригодные"
Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: konkurent.ua

Какой статус могут получить бывшие "ограниченно пригодные"

Данные об обновленном статусе автоматически вносятся в электронную систему "Резерв+", подтверждающую актуализацию военно-учетных записей.

В настоящее время военно-врачебная комиссия может предоставить один из этих выводов:

  • пригодный к военной службе;
  • пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;
  • временно непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;
  • полностью непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Ранее мы писали, когда украинцы смогут записываться на ВВК онлайн.

Напомним, мы сообщали, как обжаловать заключение военно-врачебной комиссии.

Также мы информировали, какие болезни позвоночника освобождают от мобилизации.

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