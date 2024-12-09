Мобилизация в Украине — кто должен пройти ВВК до февраля 2025 года

Кого обязали пройти ВВК до февраля 2025 года — важные изменения
В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации все военнообязанные мужчины должны раз в год проходить военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе. В то же время, те граждане, которые до сих пор имеют статус "ограниченно пригодный", обязаны пройти повторную ВВК до 5 февраля 2025 года.
Об этом украинцам напомнила пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП на официальном канале в Telegram.
В ЛОТЦК и СП подчеркнули, что соответствующие требования прописаны в законе №3621-ІХ, который вступил в силу 4 мая 2024 года. Данный документ упразднил статус "ограниченно пригодный" и установил новые критерии пригодности к военной службе.
Он также определил 9-месячный срок для прохождения повторной медкомиссии для этой категории военнообязанных. Этот срок истекает именно до 5 февраля 2024 года.
Как пройти повторную ВВК ограниченно пригодным
Чтобы пройти повторную военно-врачебную комиссию, военнообязанные со статусом "ограниченно пригодные" могут самостоятельно прийти в ТЦК и СП, в котором они состоят на учете и получить направление.
Также таким лицам могут вручить повестку для уточнения данных и уже посещая ТЦК, они могут получить направление на ВВК. Однако следует понимать, что времени осталось мало, поэтому лучше не ждать повестки, а самостоятельно прийти в территориальный центр.
По каким критериям будут определять степень пригодности
Как и раньше, согласно приказу Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины", пригодность к военной службе определяет военно-врачебная комиссия (ВВК). Приказ МОУ содержит расписание болезней, согласно которому определяется степень годности.
С перечнем болезней может ознакомиться каждый. Он открыт. Но пригодность будут определять, исходя из того, насколько болезнь серьезна и вызывает ли она значительные нарушения функции организма.
Какой статус могут получить бывшие "ограниченно пригодные"
Данные об обновленном статусе автоматически вносятся в электронную систему "Резерв+", подтверждающую актуализацию военно-учетных записей.
В настоящее время военно-врачебная комиссия может предоставить один из этих выводов:
- пригодный к военной службе;
- пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;
- временно непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;
- полностью непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
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