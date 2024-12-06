Мобілізація в Україні — за яких умов чоловіків з інвалідністю заберуть до ЗСУ

Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні продовжується мобілізація військовозобов'язаних чоловіків до лав ЗСУ задля захисту країни від російських окупантів, які розпочали повномасштабну війну проти нашої держави. Проте, питання відстрочки від призову через стан здоров'я, зокрема через наявність інвалідності, залишається актуальним.

Як проходитиме мобілізація чоловіків з інвалідністю в Україні, за яких умов вона можлива та що змінює ліквідація МСЕК, пояснила адвокат Тетяна Савченко в коментарі УНІАН.

Читайте також:

Мобілізація чоловіків з інвалідністю — що передбачено законом

Як підкреслила правозахисниця, з початку повномасштабної війни в Україні діє норма закону, відповідно до якої усі особи з інвалідністю незалежно від групи отримують відстрочку від призову. Однак вона має бути офіційно оформлена в ТЦК та СП.

Зазначимо, що це передбачає Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Наразі громадяни, які мають посвідчення особи з інвалідністю, можуть отримати відстрочку в "Резерв+", не відвідуючи територіальний центр.

За яких умов можлива мобілізація чоловіків з інвалідністю

Є виключно дві умови, за яких чоловіка з інвалідністю можуть забрати до лав ЗСУ:

Особа хоче добровільно підписати контракт зі Збройними силами. Особа, яка хоче підписати контракт, пройшла військово-лікарську комісію й була визнана придатною до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, для виконання специфічних завдань.

Особа з інвалідністю не зможе проходити службу в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Чи можуть забрати інвалідність через ліквідацію МСЕК

Ліквідація МСЕК викликала деяке занепокоєння у суспільстві, зокрема виникли питання, чи можуть через це позбавити статусу інвалідності та як проходитиме перекомісія.

Як пояснила Тетяна Савченко, документи для людей із безстроковим статусом інвалідності залишатимуться чинними. А от особам, чий повторний огляд саме припадає на час реформування системи МСЕК, продовжується термін проходження повторного огляду на 6 місяців.

Як отримати відстрочку за станом здоров'я

Особа, яка не може належним чином оформити інвалідність через проблеми з роботою МСЕК, може отримати відстрочку через хворобу або може бути визнана непридатною з виключенням з військового обліку за результатами ВЛК. Необхідно мати усі медичні документи, висновки, аналізи тощо, які підтверджують наявність серйозного захворювання чи патології.

Раніше ми повідомляли, як чоловіку з третьою групою інвалідності виїхати з України.

Нагадаємо, ми писали, які хвороби хребта звільняють від мобілізації.

Також інформуємо, що робити, якщо ВЛК визнала придатним за наявності серйозних хвороб.