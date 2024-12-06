Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Коли чоловіків з інвалідністю мобілізують до ЗСУ — дві умови arrow

Коли чоловіків з інвалідністю мобілізують до ЗСУ — дві умови

6 грудня 2024 21:43
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — за яких умов чоловіків з інвалідністю заберуть до ЗСУ
Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні продовжується мобілізація військовозобов'язаних чоловіків до лав ЗСУ задля захисту країни від російських окупантів, які розпочали повномасштабну війну проти нашої держави. Проте, питання відстрочки від призову через стан здоров'я, зокрема через наявність інвалідності, залишається актуальним. 

Як проходитиме мобілізація чоловіків з інвалідністю в Україні, за яких умов вона можлива та що змінює ліквідація МСЕК, пояснила адвокат Тетяна Савченко в коментарі УНІАН

Читайте також:

Мобілізація чоловіків з інвалідністю — що передбачено законом

Як підкреслила правозахисниця, з початку повномасштабної війни в Україні діє норма закону, відповідно до якої усі особи з інвалідністю незалежно від групи отримують відстрочку від призову. Однак вона має бути офіційно оформлена в ТЦК та СП.

Зазначимо, що це передбачає Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 

Наразі громадяни, які мають посвідчення особи з інвалідністю, можуть отримати відстрочку в "Резерв+", не відвідуючи територіальний центр. 

За яких умов можлива мобілізація чоловіків з інвалідністю 

Є виключно дві умови, за яких чоловіка з інвалідністю можуть забрати до лав ЗСУ:

  1. Особа хоче добровільно підписати контракт зі Збройними силами. 
  2. Особа, яка хоче підписати контракт, пройшла військово-лікарську комісію й була визнана придатною до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, для виконання специфічних завдань. 

Особа з інвалідністю не зможе проходити службу в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо.

 

За яких умов можлива мобілізація чоловіків з інвалідністю
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Чи можуть забрати інвалідність через ліквідацію МСЕК

Ліквідація МСЕК викликала деяке занепокоєння у суспільстві, зокрема виникли питання, чи можуть через це позбавити статусу інвалідності та як проходитиме перекомісія.

Як пояснила Тетяна Савченко, документи для людей із безстроковим статусом інвалідності залишатимуться чинними. А от особам, чий повторний огляд саме припадає на час реформування системи МСЕК, продовжується термін проходження повторного огляду на 6 місяців.

Як отримати відстрочку за станом здоров'я

Особа, яка не може належним чином оформити інвалідність через проблеми з роботою МСЕК, може отримати відстрочку через хворобу або може бути визнана непридатною з виключенням з військового обліку за результатами ВЛК. Необхідно мати усі медичні документи, висновки, аналізи тощо, які підтверджують наявність серйозного захворювання чи патології.

Раніше ми повідомляли, як чоловіку з третьою групою інвалідності виїхати з України.

Нагадаємо, ми писали, які хвороби хребта звільняють від мобілізації.

Також інформуємо, що робити, якщо ВЛК визнала придатним за наявності серйозних хвороб.

ЗСУ здоров'я мобілізація відстрочка особа з інвалідністю МСЕК

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:43 Коли чоловіків з інвалідністю мобілізують до ЗСУ — дві умови

21:33 Підполковник видав премію п’яному офіцеру — як його покарав суд

21:14 Неочікуваний прогноз — як зміниться погода в Україні на вихідних

20:58 Зеленський відреагував на потужні авіаудари РФ у День Миколая

Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

20:34 У Тисі та в горах Румунії знайшли тіла чоловіків з України — фото

20:25 Світло за годинами — які графіки діятимуть в Одесі в суботу

20:22 Несподівані зливи — прогноз погоди в Україні на завтра

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

21:43 Коли чоловіків з інвалідністю мобілізують до ЗСУ — дві умови

21:33 Підполковник видав премію п’яному офіцеру — як його покарав суд

21:14 Неочікуваний прогноз — як зміниться погода в Україні на вихідних

20:58 Зеленський відреагував на потужні авіаудари РФ у День Миколая

20:34 У Тисі та в горах Румунії знайшли тіла чоловіків з України — фото

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

20:25 Світло за годинами — які графіки діятимуть в Одесі в суботу

20:22 Несподівані зливи — прогноз погоди в Україні на завтра

20:05 Цибуля почала падати в ціні — на скільки здешевшав овоч

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

19:55 Каладзе є маріонеткою — ексгравець збірної України

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут