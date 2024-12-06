Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Когда мужчин с инвалидностью мобилизуют в ВСУ — два условия arrow

Когда мужчин с инвалидностью мобилизуют в ВСУ — два условия

6 декабря 2024 21:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — при каких условиях мужчин с инвалидностью заберут в ВСУ
Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин в ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов, начавших полномасштабную войну против нашего государства. Однако вопрос отсрочки от призыва из-за состояния здоровья, в частности из-за наличия инвалидности, остается актуальным.

Как будет проходить мобилизация мужчин с инвалидностью в Украине, при каких условиях она возможна и что изменит ликвидация МСЭК, объяснила адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.

Читайте также:

Мобилизация мужчин с инвалидностью — что предусмотрено законом

Как подчеркнула правозащитница, с начала полномасштабной войны в Украине действует норма закона, согласно которой все лица с инвалидностью независимо от группы получают отсрочку от призыва. Однако она должна быть официально оформлено в ТЦК и СП.

Отметим, что это предусматривает Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Теперь граждане, имеющие удостоверение лица с инвалидностью, могут получить отсрочку в "Резерв+", не посещая территориальный центр.

При каких условиях возможна мобилизация мужчин с инвалидностью

Есть исключительно два условия, при которых мужчин с инвалидностью могут забрать в ряды ВСУ:

  1. Человек хочет добровольно подписать контракт с Вооруженными силами.
  2. Лицо, которое хочет подписать контракт, прошло военно-врачебную комиссию и было признано пригодным к службе в высшем военном учебном заведении (ВВУЗ), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, для выполнения специфических задач.

Лицо с инвалидностью не сможет проходить службу в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д.

 

При каких условиях возможна мобилизация мужчин с инвалидностью
Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Могут ли забрать инвалидность из-за ликвидации МСЭК

Ликвидация МСЭК вызвала некоторое беспокойство в обществе, в частности возникли вопросы, могут ли из-за этого лишить статуса инвалидности и как будет проходить перекомиссия.

Как пояснила Татьяна Савченко, документы для людей с бессрочным статусом инвалидности будут оставаться в силе. А вот лицам, чей повторный осмотр как раз приходится на время реформирования системы МСЭК, продлевается срок прохождения повторного осмотра на 6 месяцев.

Как получить отсрочку по состоянию здоровья

Лицо, которое не может должным образом оформить инвалидность из-за проблем с работой МСЭК, может получить отсрочку по болезни или может быть признано непригодным с исключением из военного учета по результатам ВВК. Необходимо иметь все медицинские документы, выводы, анализы и другие документы, подтверждающие серьезную болезнь или патологию.

Ранее мы сообщали, как мужчине с третьей группой инвалидности выехать из Украины.

Напомним, мы писали, какие болезни позвоночника освобождают от мобилизации.

Также информируем, что делать, если ВВК признала пригодным при наличии серьезных болезней.

ВСУ здоровье мобилизация отсрочка лицо с инвалидностью МСЭК

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:53 Известно, кто будет транслировать бой Усик — Фьюри 2 в Украине

22:36 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

22:23 В Николаеве свидетель Иеговы судился с ТЦК — решение суда

21:43 Когда мужчин с инвалидностью мобилизуют в ВСУ — два условия

21:33 Подполковник выдал премию пьяному офицеру — как его наказал суд

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

21:14 Неожиданный прогноз — как изменится погода в Украине на выходных

20:58 Зеленский отреагировал на мощные авиаудары РФ в День Николая

Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

20:34 В Тисе и в горах Румынии нашли тела мужчин из Украины — фото

20:25 Свет по часам — какие графики будут в Одессе в субботу

22:53 Известно, кто будет транслировать бой Усик — Фьюри 2 в Украине

22:36 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

22:23 В Николаеве свидетель Иеговы судился с ТЦК — решение суда

21:43 Когда мужчин с инвалидностью мобилизуют в ВСУ — два условия

21:33 Подполковник выдал премию пьяному офицеру — как его наказал суд

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

21:14 Неожиданный прогноз — как изменится погода в Украине на выходных

20:58 Зеленский отреагировал на мощные авиаудары РФ в День Николая

20:34 В Тисе и в горах Румынии нашли тела мужчин из Украины — фото

20:25 Свет по часам — какие графики будут в Одессе в субботу

20:22 Неожиданные ливни — прогноз погоды в Украине на завтра

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие