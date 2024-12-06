Мобилизация в Украине — при каких условиях мужчин с инвалидностью заберут в ВСУ

Мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин в ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов, начавших полномасштабную войну против нашего государства. Однако вопрос отсрочки от призыва из-за состояния здоровья, в частности из-за наличия инвалидности, остается актуальным.

Как будет проходить мобилизация мужчин с инвалидностью в Украине, при каких условиях она возможна и что изменит ликвидация МСЭК, объяснила адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.

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Мобилизация мужчин с инвалидностью — что предусмотрено законом

Как подчеркнула правозащитница, с начала полномасштабной войны в Украине действует норма закона, согласно которой все лица с инвалидностью независимо от группы получают отсрочку от призыва. Однако она должна быть официально оформлено в ТЦК и СП.

Отметим, что это предусматривает Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Теперь граждане, имеющие удостоверение лица с инвалидностью, могут получить отсрочку в "Резерв+", не посещая территориальный центр.

При каких условиях возможна мобилизация мужчин с инвалидностью

Есть исключительно два условия, при которых мужчин с инвалидностью могут забрать в ряды ВСУ:

Человек хочет добровольно подписать контракт с Вооруженными силами. Лицо, которое хочет подписать контракт, прошло военно-врачебную комиссию и было признано пригодным к службе в высшем военном учебном заведении (ВВУЗ), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, для выполнения специфических задач.

Лицо с инвалидностью не сможет проходить службу в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д.

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Могут ли забрать инвалидность из-за ликвидации МСЭК

Ликвидация МСЭК вызвала некоторое беспокойство в обществе, в частности возникли вопросы, могут ли из-за этого лишить статуса инвалидности и как будет проходить перекомиссия.

Как пояснила Татьяна Савченко, документы для людей с бессрочным статусом инвалидности будут оставаться в силе. А вот лицам, чей повторный осмотр как раз приходится на время реформирования системы МСЭК, продлевается срок прохождения повторного осмотра на 6 месяцев.

Как получить отсрочку по состоянию здоровья

Лицо, которое не может должным образом оформить инвалидность из-за проблем с работой МСЭК, может получить отсрочку по болезни или может быть признано непригодным с исключением из военного учета по результатам ВВК. Необходимо иметь все медицинские документы, выводы, анализы и другие документы, подтверждающие серьезную болезнь или патологию.

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