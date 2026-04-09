Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Мобилизация Врач ВВК имеет право отправить гражданина на дополнительное обследование

Врач ВВК имеет право отправить гражданина на дополнительное обследование

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 12:20
Врач ВВК имеет право отправить гражданина на дополнительное обследование
Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Врачи военно-врачебной комиссии имеют право самостоятельно направлять граждан на дополнительное обследование. Это нужно для уточнения первичного диагноза. Но в некоторых случаях, связанных, в частности, с состоянием здоровья гражданина, это делать не рекомендуется.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-врачебные комиссии и дополнительные обследования

Военно-врачебная комиссия является основным элементом воинского учета и общей мобилизации в Украине. С помощью ВВК врачи имеют возможность определить состояние пригодности того или иного гражданина к военной службе.

Именно на результатах ВВК и базируются решения территориальных центров комплектования о мобилизации граждан. Но в некоторых случаях самого медицинского осмотра в формате военно-врачебной комиссии может быть недостаточно.

Если заболевания военнообязанного гражданина являются серьезными, его могут направить на дополнительное обследование. К юристам обратился гражданин, который получил именно такое направление от врачей ВВК.

Читайте также:

Повторное обследование возможно, но в некоторых случаях нежелательно

При этом, отметил мужчина, он, имея проблемы с сердечно-сосудистой системой, до ВВК проходил процедуру велоэргометрии (ВЭМ) в профильном Институте кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско. Гражданин поинтересовался, может ли врач на ВВК отправить его на дополнительное обследование, в частности, повторную ВЭМ.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, что такое возможно: "Да, он имеет такое право. Врач ВВК по закону является самостоятельным в принятии решения. Если он считает, что предоставленных документов недостаточно или они имеют противоречия, он может выписать направление на дополнительное обследование".

Вместе с тем, добавил Дерий, в его конкретном случае такое направление может быть нецелесообразным и даже некорректным. Юрист объяснил, почему: "Поскольку Вы уже прошли ВЭМ в профильном учреждении высокого уровня, назначение еще одного идентичного обследования в течение такого короткого срока является нецелесообразным и может быть расценено как затягивание процесса. Более того, нагрузочные тесты (ВЭМ) для пациентов с ИБС 3 ФК после стентирования должны проводиться с большой осторожностью".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как долго могут длиться дополнительные обследования на ВВК.

При необходимости военнообязанного гражданина могут отправить с военно-врачебной комиссии на дополнительное обследование. На это закон отводит ему не более двух недель.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что грозит военнообязанному за отказ от дообследования во время ВВК.

Часть военнообязанных граждан во время прохождения военно-врачебной комиссии могут отправить на дополнительное обследование. Отказ от дообследования грозит административной ответственностью.

врачи ВВК медобследование
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации