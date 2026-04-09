Врач ВВК имеет право отправить гражданина на дополнительное обследование

Военно-врачебная комиссия.

Врачи военно-врачебной комиссии имеют право самостоятельно направлять граждан на дополнительное обследование. Это нужно для уточнения первичного диагноза. Но в некоторых случаях, связанных, в частности, с состоянием здоровья гражданина, это делать не рекомендуется.

Военно-врачебные комиссии и дополнительные обследования

Военно-врачебная комиссия является основным элементом воинского учета и общей мобилизации в Украине. С помощью ВВК врачи имеют возможность определить состояние пригодности того или иного гражданина к военной службе.

Именно на результатах ВВК и базируются решения территориальных центров комплектования о мобилизации граждан. Но в некоторых случаях самого медицинского осмотра в формате военно-врачебной комиссии может быть недостаточно.

Если заболевания военнообязанного гражданина являются серьезными, его могут направить на дополнительное обследование. К юристам обратился гражданин, который получил именно такое направление от врачей ВВК.

Повторное обследование возможно, но в некоторых случаях нежелательно

При этом, отметил мужчина, он, имея проблемы с сердечно-сосудистой системой, до ВВК проходил процедуру велоэргометрии (ВЭМ) в профильном Институте кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско. Гражданин поинтересовался, может ли врач на ВВК отправить его на дополнительное обследование, в частности, повторную ВЭМ.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, что такое возможно: "Да, он имеет такое право. Врач ВВК по закону является самостоятельным в принятии решения. Если он считает, что предоставленных документов недостаточно или они имеют противоречия, он может выписать направление на дополнительное обследование".

Вместе с тем, добавил Дерий, в его конкретном случае такое направление может быть нецелесообразным и даже некорректным. Юрист объяснил, почему: "Поскольку Вы уже прошли ВЭМ в профильном учреждении высокого уровня, назначение еще одного идентичного обследования в течение такого короткого срока является нецелесообразным и может быть расценено как затягивание процесса. Более того, нагрузочные тесты (ВЭМ) для пациентов с ИБС 3 ФК после стентирования должны проводиться с большой осторожностью".

При необходимости военнообязанного гражданина могут отправить с военно-врачебной комиссии на дополнительное обследование. На это закон отводит ему не более двух недель.

Часть военнообязанных граждан во время прохождения военно-врачебной комиссии могут отправить на дополнительное обследование. Отказ от дообследования грозит административной ответственностью.