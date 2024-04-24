Мобилизация авто в Украине 2024 — какие новые ограничения и будет ли компенсация

Волонтеры передали автомобиль для украинских военных. Фото: volynnews.com

Новый закон о мобилизации, принятый в середине апреля текущего года, вступит в силу уже с 18 мая. Документ, в частности, вносит изменения в правила военно-транспортной обязанности.

У кого из украинцев теперь смогут изымать транспортные средства на нужды ВСУ, при каких условиях, какие появятся ограничения и ждать ли компенсации от государства, разбираемся далее в материале.

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Следует заметить, что эти вопросы регулирует закон №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Что такое военно-транспортная обязанность

Военно-транспортная обязанность является составной частью мобилизационной подготовки и мобилизации в государстве. Она установлена с целью удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований на особый период транспортными средствами и техникой. То есть государство может использовать частные транспортные средства и технику в случае военной необходимости.

У кого будут изымать транспортные средства и кто имеет полномочия

Для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований ТЦК и СП имеют право изымать необходимый транспорт по запросу государственных органов.

Военно-транспортная обязанность распространяется на:

центральные и местные органы власти;

другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

компании, учреждения и организации независимо от формы принадлежности;

граждан — владельцев транспортных средств.

Хотя закон не упоминает о физических лицах-предпринимателях (ФЛП), они также могут подпадать под эту обязанность, поскольку ФЛП определены как субъекты права собственности по Гражданскому кодексу Украины.

Транспортные средства юридических лиц должны состоять на военном учете в ТЦК и СП. Их руководители должны ежегодно представлять обновленную информацию об их наличии и техническом состоянии, а также о гражданах, работающих на таких транспортных средствах.

Также согласно новым правилам, мобилизовать транспортное средство на нужды военнослужащих могут у граждан Украины, владеющих более чем одним транспортным средством. Следует заметить, что речь идет не только об автомобилях, но и других видах транспорта.

Поэтому владельцы транспортных средств должны быть готовы к возможности изъятия транспорта в рамках военно-транспортной обязаности.

Передача автомобилей на нужды ВСУ. Фото: galinfo.com.ua

У кого не будут изымать транспорт

Единственный автомобиль в собственности гражданина изымать не будут. А вот для юридических лиц такая норма отсутствует.

Вернут ли авто и когда

Изъятую технику должны вернуть владельцам в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации. Если она будет повреждена или уничтожена, владельцы должны получить компенсацию. Порядок и условия выплаты будут определяться Кабинетом министров Украины.

Нормы безвозмездного использования, изъятия или принудительной передачи транспортных средств и техники в период мобилизации и военных действий также будут устанавливаться отдельно Кабмином. Нормы будут включать проценты транспорта, который может быть изъят у разных предприятий, учреждений и организаций по отраслям национальной экономики.

Что теперь нельзя делать с транспортом

С момента объявления общей мобилизации транспортные средства, состоящие на военном учете, запрещается:

отправлять за пределы территории Украины и в другие области;

передавать право собственности на них юридическим лицам или гражданам;

передавать в аренду (лизинг);

предоставлять как предмет залога для выполнения обязательств по договорам о предоставлении кредита и гарантии перед банковским учреждением;

а также совершать другие действия, исключающие передачу таких транспортных средств военным формированием.

Эти положения не распространяются на транспортные средства и технику, которые уже были переданы в публикацию в аренду (лизинг) или в залог по кредиту до даты публикации.

Когда начнут изымать транспортные средства на нужды ВСУ

Хотя закон о мобилизации вступит в силу уже с 18 мая, изменения, касающиеся транспортного долга, начнут действовать через восемь месяцев.

Ведь сам процесс изъятия транспорта и компенсации еще должен утвердить Кабинет министров Украины.

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