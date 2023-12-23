Мобилизация украинцев за границей — можно ли пройти ВВК за пределами Украины

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: УНИАН

Большое количество украинских мужчин призывного возраста за границей — болезненная тема для Украины. Однако ни народные депутаты, ни Министерство обороны не разрабатывают меры, которые бы создавали давление или принуждение на таких лиц. Впрочем, если военнообязанные мужчины за границей решат присоединиться к рядам ВСУ, есть ли возможность пройти военно-врачебную комиссию за пределами Украины?

На этот вопрос ответил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

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Так, по его словам, прохождение военной медкомиссии за границей невозможно. Так же нет возможности становиться на военный учет. Чтобы это сделать, необходимо вернуться в Украину.

"Даже иностранные граждане, которые изъявляют желание присоединиться к международному легиону, они, подавая заявку онлайн, все равно приезжают и все другие формальности проходят в Украине", — пояснил начальник управления прессы и информации Минобороны.

В то же время Павлюк добавил, что на сегодня нет механизмов давления и принуждения, чтобы каким-то образом привлечь к мобилизации находящихся за рубежом граждан Украины.

"Меня, честно говоря, огорчает чрезвычайное внимание в информационном поле медиа ко всему, что касается возможности кому-то вручить повестку, кого-то заставить служить и т.д. Это создает ошибочное и опасное впечатление, что украинцы не хотят защищать свою страну", — подчеркнул он.

Павлюк также подчеркнул, что ежедневно сотни украинцев вступают в ряды ВСУ, чтобы защищать Родину от захватчика.

"Мы призываем граждан Украины помнить, что их конституционная обязанность — защищать свое государство, и эта обязанность не исчезает от того, что вы не получили повестки, от того, что в вашем городе несовершенно работает система мобилизации. В частности, эта обязанность есть и у тех граждан, которые сейчас находятся за границей. И министр обороны призвал их служить. Важно, что несмотря на отсутствие или наличие этих механизмов, граждане за рубежом должны понимать, что у них есть так же эта обязанность, потому что вы — граждане Украины", — сказал представитель Минобороны.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк указал на нюансы мобилизации мужчин за границей.

Напомним, мы информировали, во время пресс-конференции 19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мобилизация может затронуть 450-500 тыс. украинцев.

Также мы сообщали, что народная депутат Марьяна Безуглая запустила очередной опрос среди мужчин относительно отказа от украинского паспорта, чтобы не идти на войну.