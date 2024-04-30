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На Буковине произошел новый скандал с участием сотрудников ТЦК

30 апреля 2024 22:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На Буковине произошел новый скандал с участием сотрудников ТЦК
Сотрудники полиции и ТЦК возле авто. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Черновицкой области произошел новый конфликт с участием работников ТЦК СП. Во время конфликта военком чуть не вступил в конфликт с женой остановленного им военнообязанного.

Кадры скандала появились в соцсетях.

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Очередной конфликт с ТЦК СП

На опубликованных кадрах видно, как мужчина в военной форме, требуя документы у водителя, оскорбил сидевшую рядом женщину. Пассажирка не смолчала, однако и военком не уступил.

Скандалы с ТЦК СП — последние новости

Напомним, не так давно во Львовской области неподалеку от границы с Польшей работники ТЦК остановили автомобиль волонтера ОО "Спасение животных Харьков" и похитили человека. В организации утверждают, что военкомы были нетрезвые.

Однако в центре комплектования обвинения опровергли и обвинили волонтеров в "препятствовании деятельности".

Еще раньше сетью распространилось видео нового конфликта с работниками ТЦК СП, где мужчина сравнил противоправные действия военкомов с действиями "беркутовцев" во время Евромайдана.

В то же время львовский ТЦК СП призвал военнообязанных вставать в защиту своей Родины и совместно с мэрией города создал пропагандистский видеоролик с мотивирующим слоганом. При этом таких видеороликов было два, где украинцы заметили параллели с 1939 годом.

скандал
конфликт
Украина
Черновицкая область
Криминал
мобилизация
ТЦК и СП

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