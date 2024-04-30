На Буковине произошел новый скандал с участием сотрудников ТЦК
В Черновицкой области произошел новый конфликт с участием работников ТЦК СП. Во время конфликта военком чуть не вступил в конфликт с женой остановленного им военнообязанного.
Кадры скандала появились в соцсетях.
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Очередной конфликт с ТЦК СП
На опубликованных кадрах видно, как мужчина в военной форме, требуя документы у водителя, оскорбил сидевшую рядом женщину. Пассажирка не смолчала, однако и военком не уступил.
Скандалы с ТЦК СП — последние новости
Напомним, не так давно во Львовской области неподалеку от границы с Польшей работники ТЦК остановили автомобиль волонтера ОО "Спасение животных Харьков" и похитили человека. В организации утверждают, что военкомы были нетрезвые.
Однако в центре комплектования обвинения опровергли и обвинили волонтеров в "препятствовании деятельности".
Еще раньше сетью распространилось видео нового конфликта с работниками ТЦК СП, где мужчина сравнил противоправные действия военкомов с действиями "беркутовцев" во время Евромайдана.
В то же время львовский ТЦК СП призвал военнообязанных вставать в защиту своей Родины и совместно с мэрией города создал пропагандистский видеоролик с мотивирующим слоганом. При этом таких видеороликов было два, где украинцы заметили параллели с 1939 годом.
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