Мобилизация в Украине 2024 — кто получит отсрочку в мае по новому закону

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Как известно, в Украине недавно был принят новый закон о мобилизации, который вступит в силу уже 18 мая. Среди других изменений документ четко определяет основания для получения отсрочки от военной службы.

Кому предоставят отсрочку от мобилизации уже в мае 2024 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны на официальной странице Facebook.

Читайте также:

Кто получит отсрочку в мае 2024 года

Категории лиц, имеющих право на отсрочку определены в тексте нового Закона №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Таким образом, отсрочка от призыва на военную службу при мобилизации с мая текущего года будет предоставляться следующим категориям:

граждане, которые были забронированы за органами власти и состоят на специальном военном учете;

должностные лица государственных органов, народные депутаты, судьи, члены правительства, работники органов военного управления;

дипломатические служащие, государственные служащие в сфере кибербезопасности и IT (аппарата ВРУ, КМУ, ОПУ);

лица, обучающиеся по дневной или дуальной форме образования (студенты, аспиранты, докторанты интерны);

научные и научно педагогические работники (не менее чем на 0,75 ставки);

лица с инвалидностью I, II, III групп или временно непригодные к службе по состоянию здоровья;

члены семей, где есть погибшие или пропавшие без вести во время антитеррористической операции и других оборонных мер, члены семей погибших Героев Украины среди Небесной сотни;

лица, воспитывающие трех и более детей младше 18 лет, если они не имеют не имеют задолженности по уплате алиментов;

родители-одиночки;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и супруга (супругу), проходящего военную службу;

усыновители, опекуны сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лица, занимающиеся уходом за больными членами семьи (военнообязанные 1 степени родства семьи, где есть лица с инвалидностью I, II, III групп);

лица, признанные непригодными к воинской службе по возрасту;

другие лица, определенные законом.

При этом гражданам следует учитывать, что отсрочка от военной службы может оформляться через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов из данных государственных реестров.

Также следует знать, что украинцы могут добровольно пойти на военную службу, подписав контракт, даже если они входят в категорию лиц, имеющих право на отсрочку.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЧОТЦК и СП/Facebook

Базовая военная подготовка в Украине — кто будет освобожден

Следует отметить, что новый закон о мобилизации отменяет срочную службу и вводит базовую военную подготовку для лиц с 18 до 24 лет. Женщины — по желанию.

Срок проведения базовой военной службы во время военного положения — три месяца. Из них месяц будет проходить базовая общевойсковая подготовка и два месяца — профессиональная подготовка.

От общевойсковой подготовки освобождаются:

те, кого сочли непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

те, кто уже проходил военную службу;

прошедшие военную службу в другой стране до того, как получили украинское гражданство.

Ранее мы писали, куда будут отправлять служить ограниченно пригодных украинцев.

Напомним, мы сообщали, смогут ли украинские волонтеры рассчитывать на отсрочку от мобилизации в 2024 году.

Также мы информировали, что военнообязанных мужчин обяжут проходить ВВК даже при наличии отсрочки.