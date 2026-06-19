Обжалование справки ЕГЭБО: отсрочку можно получить через суд

Студенты в аудитории. Фото: Львовская политехника

Студенты могут получить отсрочку от мобилизации, если у них есть соответствующая справка из ЕГЭБО. Впрочем, юристы уверяют, что даже при формальном нарушении правила последовательности получения образования отсрочку получить можно. Но для этого необходимо подать судебный иск об отмене фактически некорректной справки ЕГЭБО.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для студентов: два условия

Студенты украинских учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Это касается как высших учебных заведений, так и довузовского и профессионального образования.

Отсрочка предоставляется на весь период обучения, включая каникулы. Однако право на отсрочку имеют не все студенты.

Для получения отсрочки необходимо соблюдение двух важных условий. Во-первых, нужно учиться на дневном или дуальном отделении, во-вторых, требуется справка ЕГЭБО о ненарушении правила о последовательности получения образования.

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Именно с этой справкой и возникают проблемы, поскольку эту норму часто трактуют неправильно. Вместо того чтобы учитывать уже полученное образование, принимают во внимание текущий процесс получения образования, который еще не завершен.

К юристам обратился гражданин, который не закончил обучение на шестом образовательном уровне ( бакалавриат), а сейчас поступает на пятый уровень (младший бакалавр). Мужчина поинтересовался, предоставят ли ему отсрочку.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, пояснил, что отсрочку получить можно, но это будет очень непросто и только через суд: "В Вашем случае в справке ЕГЭБО действительно будет указано, что Вы нарушаете последовательность получения образования, поэтому Вам не оформят отсрочку ни онлайн через «Резерв+», ни при личной явке в ТЦК. В то же время у Вас есть высокие шансы обжаловать справку ЕГЭБО в судебном порядке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, каков срок действия справки из ЕГЭБО.

Справка из ЕГЭБО, которая выдается студентам для подтверждения соблюдения последовательности получения образования, что является необходимым условием для отсрочки от мобилизации, выдается сроком на один год. Она действительна даже в том случае, если этот срок приходится на два разных учебных года.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как студентам получить справку об образовании для отсрочки от мобилизации.

Министерство образования и науки Украины разъяснило, как теперь можно получить отсрочку от мобилизации, будучи студентом. Для этого необходимо получить от учебного заведения справку о соискателе образования в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.