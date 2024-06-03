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Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

3 июня 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в июне 2024 года — кто из украинцев потерял отсрочку — пять категорий
Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В соответствии с новым законом о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, определенные категории военнообязанных граждан лишились права на получение отсрочки от мобилизации. Их могут призвать на военную службу.

Так, пять категорий военнообязанных граждан Украины, которым больше не доступна отсрочка, определены Законом Украины №3633-IX " О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

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Уже в июне 2024 года на отсрочку больше не могут рассчитывать:

  • многодетные родители, имеющие долги по выплате алиментов;
  • мужчины, получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура), ниже имеющегося или то же самое. То есть студент, уже имеющий диплом бакалавра или магистра по одной специальности и желающий поступить на бакалавриат или магистратуру по другой специальности, не будет иметь права на отсрочку;
  • лица, которые работают на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;
  • лица, имеющие статус "ограниченно пригодный" — из-за отмены такой категории (если ВВК признает мужчину пригодным);
  • мужчины в возрасте 25-26 лет — из-за снижения границ призывной планки с 27 до 25 лет.

Что касается получателей второго высшего образования, то в положениях закона о мобилизации сказано, что у них будет отсрочка только до конца текущего учебного года. А распространяться на таких абитуриентов она вообще не будет.

В дальнейшем отсрочка будет сохранена только за студентами, получающими последовательное образование, то есть первое высшее образование сразу после окончания школы или колледжа.

 

Ранее мы сообщали, что делать, если работники ТЦК и СП безосновательно отказывают в праве на отсрочку.

Напомним, мы писали, сколько действует отсрочка для отца ребенка с инвалидностью.

Также мы информировали, как отцу ребенка с редкой болезнью не потерять отсрочку.

военнообязанные
война
отсрочка
мобилизация

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