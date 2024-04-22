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Умершим украинцам присылают повестки — в ТЦК объяснили, что происходит

22 апреля 2024 16:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Почему умершим украинцам присылают повестки — в ТЦК дали объяснение
Вручение повестки военнообязанному мужчине в Украине. Фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот особый период военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут вызвать повесткой в ТЦК и СП для уточнения данных. Однако бывают случаи, когда повестки присылают уже умершим гражданам.

Почему это происходит, дала разъяснение пресс-служба Киевского городского ТЦК и СП в Facebook.

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Так, в ТЦК отметили, что подобные случаи не единичны. Это связано с тем, что военнообязанные лица своевременно не обновляют свои персональные данные.

"Кроме того, неверные данные по гражданам могут подавать другие государственные реестры. Следовательно, ТЦК и СП не владеет полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу", — говорится в объяснении.

 

В ТЦК объяснили, почему умершим украинцам приходят повестки
Сообщение Киевского городского ТЦК и СП. Скриншот из facebook.com/KyivMTCK

Стоит отметить, что ТЦК и СП были вынуждены предоставить такое разъяснение гражданам из-за скандала, произошедшего накануне — покойного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова вызвали повесткой в ТЦК Оболонского района города Киева для обновления данных и прохождения ВВК.

Ранее мы писали, что такое "требование ТЦК" и в каких случаях украинцы могут получить этот документ.

Напомним, мы сообщали, сколько времени у военнообязанных граждан, чтобы сообщить ТЦК свои данные и адрес.

Также мы информировали, будут ли украинцы получать электронные повестки.

война
военный учет
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные

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