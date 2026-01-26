Кто из медиков может потерять бронь и что известно о военной подготовке студентов-медиков

Разбронирование медиков — что это и кого могут мобилизовать
В Украине действует механизм разбронирования отдельных медиков для нужд армии — фокус на тех, в ком больше всего нуждаются в военной медицине. При этом это решение не означает массовой мобилизации всех медицинских работников.
Новини.LIVE объясняют, что такое разбронирование, как происходит процедура и кого касается.
Разбронирование медиков — предпосылки
В январе 2025 года правительство Украины разрешило 100% бронирование медицинских работников учреждений государственной и коммунальной форм собственности. Такое решение было принято в связи с тем, что 75% раненых военнослужащих проходят лечение именно в гражданских медицинских учреждениях.
Однако впоследствии возникла нехватка квалифицированных медицинских кадров в воинских подразделениях, особенно в сфере медицинского обеспечения ВСУ. Поэтому возникла необходимость разработать механизм разбронирования медиков для нужд обороны.
В апреле 2025 года Министерство обороны направило запрос в Министерство здравоохранения по разбронированию (снятие бронирования от мобилизации) отдельных медиков. Речь идет о тех, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и критически нужны для доукомплектования подразделений Медицинских сил ВСУ.
Уже во второй половине 2025 года правительство внесло новые изменения в механизм бронирования работников критически важных секторов (не только медиков), а также уточнило правила, которые влияют на порядок бронирования/разбронирования.
Важно, что речь идет не о массовом снятии брони со всех медработников, а о точечном разбронировании. Таким образом они могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, если в этом будет необходимость.
Разбронирование медика осуществляется не по желанию работодателя или работника, а по государственной потребности в условиях военного положения.
Кто из медиков остается приоритетом для бронирования
Приоритетом для бронирования остаются медики, которые обеспечивают непрерывную работу больниц, экстренной помощи, реанимаций, родильных, онкологических и других критических подразделений.
Чаще всего разбронирование касается:
- санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев);
- фельдшеров;
- военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)", и некоторых других специальностей.
При мобилизации медицинских работников предусматривается контракт сроком на 1 год.
Как происходит разбронирование медиков
Разбронирование медицинских работников происходит на запрос от Министерства обороны и Командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Далее Минздрав в координации с департаментами здравоохранения проводит соответствующие консультации и формирует списки необходимых медработников.
Представление о разбронировании могут подаваться руководителями медучреждений через портал "Дія".
После разбронирования специалисты мобилизуются в Вооруженные силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы.
Военная подготовка для медиков
С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно военной подготовки студентов по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. Он вводит обязательную подготовку офицеров запаса для медиков и фармацевтов.
Такую подготовку должны пройти украинцы, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор. Обеспечить прохождение этой подготовки должны учебные заведения.
Ожидается, что таким образом будет обеспечена потребность государства в военно-медицинских кадрах.
Принятие этого закона обусловлено тем, что обучение по программе офицера запаса в медицинских вузах было добровольным. Его проходили только 5% студентов, преимущественно контрактники. Поэтому возник острый дефицит кадров в медицинских подразделениях ВСУ.
Напомним, недавно президент сообщил, в каких компаниях могут забронировать 100% персонала.
Также мы писали, может ли работодатель сам определить период, на который бронируется работник.
Читайте Новини.LIVE!