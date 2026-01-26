Видео
Главная Мобилизация Разбронирование медиков — что это и кого могут мобилизовать

Разбронирование медиков — что это и кого могут мобилизовать

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 16:15
Кто из медиков может потерять бронь и что известно о военной подготовке студентов-медиков
Военные медики. Фото: АрмияInform

В Украине действует механизм разбронирования отдельных медиков для нужд армии — фокус на тех, в ком больше всего нуждаются в военной медицине. При этом это решение не означает массовой мобилизации всех медицинских работников.

Новини.LIVE объясняют, что такое разбронирование, как происходит процедура и кого касается.

Разбронирование медиков — предпосылки

В январе 2025 года правительство Украины разрешило 100% бронирование медицинских работников учреждений государственной и коммунальной форм собственности. Такое решение было принято в связи с тем, что 75% раненых военнослужащих проходят лечение именно в гражданских медицинских учреждениях.

Однако впоследствии возникла нехватка квалифицированных медицинских кадров в воинских подразделениях, особенно в сфере медицинского обеспечения ВСУ. Поэтому возникла необходимость разработать механизм разбронирования медиков для нужд обороны.

В апреле 2025 года Министерство обороны направило запрос в Министерство здравоохранения по разбронированию (снятие бронирования от мобилизации) отдельных медиков. Речь идет о тех, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и критически нужны для доукомплектования подразделений Медицинских сил ВСУ.

Уже во второй половине 2025 года правительство внесло новые изменения в механизм бронирования работников критически важных секторов (не только медиков), а также уточнило правила, которые влияют на порядок бронирования/разбронирования.

Важно, что речь идет не о массовом снятии брони со всех медработников, а о точечном разбронировании. Таким образом они могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, если в этом будет необходимость.

Разбронирование медика осуществляется не по желанию работодателя или работника, а по государственной потребности в условиях военного положения.

Кто из медиков остается приоритетом для бронирования

Приоритетом для бронирования остаются медики, которые обеспечивают непрерывную работу больниц, экстренной помощи, реанимаций, родильных, онкологических и других критических подразделений.

Чаще всего разбронирование касается:

  • санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев);
  • фельдшеров;
  • военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)", и некоторых других специальностей.

При мобилизации медицинских работников предусматривается контракт сроком на 1 год.

Как происходит разбронирование медиков

Разбронирование медицинских работников происходит на запрос от Министерства обороны и Командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Далее Минздрав в координации с департаментами здравоохранения проводит соответствующие консультации и формирует списки необходимых медработников.

Представление о разбронировании могут подаваться руководителями медучреждений через портал "Дія".

После разбронирования специалисты мобилизуются в Вооруженные силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы.

Военная подготовка для медиков

С 1 января 2026 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно военной подготовки студентов по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы. Он вводит обязательную подготовку офицеров запаса для медиков и фармацевтов.

Такую подготовку должны пройти украинцы, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодные к военной службе по состоянию здоровья и прошедшие профессионально-психологический отбор. Обеспечить прохождение этой подготовки должны учебные заведения.

Ожидается, что таким образом будет обеспечена потребность государства в военно-медицинских кадрах.

Принятие этого закона обусловлено тем, что обучение по программе офицера запаса в медицинских вузах было добровольным. Его проходили только 5% студентов, преимущественно контрактники. Поэтому возник острый дефицит кадров в медицинских подразделениях ВСУ.

Напомним, недавно президент сообщил, в каких компаниях могут забронировать 100% персонала.

Также мы писали, может ли работодатель сам определить период, на который бронируется работник.

медики мобилизация война в Украине военный медик Бронь от мобилизации боевой медик
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
