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Кто из украинцев сможет выехать за границу с 1 августа 2024 года — перечень категорий

25 июля 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выезд за границу с 1 августа 2024 года — кто из украинцев будет иметь право
Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине все еще продолжаются. Следовательно, действует запрет на выезд за границу для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако закон предусматривает исключения из общего правила.

Каким категориям мужчин разрешат пересечь границу в августе 2024 года, рассказываем далее в материале.

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Как известно, выезд граждан Украины за пределы страны регулирует постановление Кабинета министров №57.

Также некоторые изменения в правила выезда из Украины внес закон №3633-ІХ. Так, согласно обновленной ч. 6 ст. 22 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке", мужчины, имеющие право на пересечение границы, кроме документов, подтверждающих это, должны по требованию работника ГПСУ предъявить военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение и т.п.).

Важно: представители Госпогранслужбы имеют право проверять военно-учетный документ в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

 

Кого из мужчин выпустят за границу с 1 августа 2024 года - полный перечень
Работник ГПСУ проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ

Кого из мужчин выпустят за границу с 1 августа 2024 года — полный перечень

Выезд мужчин из Украины с 1 августа 2024 года возможен для:

  1. Водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для военных, а также гражданских украинцев;
  2. Студентов на один семестр в рамках академической мобильности (обучение или стажировка);
  3. Спортсменов и тренеров для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
  4. Лиц с инвалидностью;
  5. Лиц, которые имеют жену/супруга из лиц с инвалидностью и сопровождают таких жену/супруга для выезда за пределы Украины;
  6. Лиц, имеющих одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;
  7. Лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;
  8. Родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью;
  9. Родителей, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
  10. Бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестер, мачех, отчимов, сопровождающих детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины;
  11. Лиц, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;
  12. Попечителей лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины;
  13. Лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, проживающих (находящихся) в учреждениях, независимо от формы собственности и подчинения, и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию, ― в сопровождении работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения по уходу или лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора заведения по уходу или замещающего его о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины).

Следует отметить, что такие граждане обязательно должны иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие основание для пересечения границы. В частности это могут быть медицинские документы, разрешения от профильных органов, учреждений и организаций.

Ранее мы писали, кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку.

Напомним, мы информировали, кого будут в первую очередь мобилизовать в ВСУ с августа 2024 года.

Также мы сообщали, будут ли штрафовать военнообязанных за границей.

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