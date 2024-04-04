Усиление мобилизации в Украине — о каких важных изменениях следует знать каждому

Мобилизированные в ряды Вооруженных сил Украины. Фото: Житомирский ОТЦК и СП/Facebook

В начале апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд важных законопроектов, которые вносят существенные изменения в процессы мобилизации и военного учета. Потому, военнообязанным лицам следует быть готовыми к нововведениям.

К каким важным изменениям следует готовиться украинцам, рассказываем далее в материале.

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Снижение мобилизационного возраста

Как известно, ранее в Украине принудительному призыву подлежали военнообязанные граждане от 27 до 60 лет. Однако недавно призывной возраст был официально снижен до 25 лет. То есть мужчин от 25 лет могут законно мобилизовать в ряды ВСУ.

Следует отметить, что за соответствующий законопроект № 9281 Верховная Рада Украины проголосовала еще в мае 2023 года. Однако для того, чтобы документ вступил в силу, его должен был подписать президент. Это произошло только в апреле этого года.

Электронный кабинет военнообязанного

Владимир Зеленский также подписал законопроект, регулирующий взаимодействие единого электронного реестра военнообязанных с другими государственными реестрами.

В Министерстве обороны объяснили, что именно предусматривает этот закон:

Создание электронного кабинета военнообязанного, чтобы лица самостоятельно имели возможность вносить изменения в свои персональные данные (брак, образование, работа и т.д.). Создание приложения для военнослужащих Армия+. Власти планируют, что запуск бета-версии приложения должен состояться летом 2024 года. Первыми функциями станут электронные рапорты, база знаний, обратная связь. Украина способна размещать свои IТ-системы в облаках стран-членов НАТО. Это усилит киберзащиту, улучшит обмен данными с партнерами. Минобороны сможет самостоятельно определять, какие международные стандарты в области безопасности информации будут применяться для военных систем. Совершенствование взаимодействия реестра "Оберіг". Взаимодействие с другими реестрами расширит список сведений о военнообязанных. Гражданам не нужно будет собирать кучу документов для ТЦК. Получение статуса УБД. Законопроект создает основу для полной цифровизации процесса предоставления статуса участника боевых действий. В некоторых случаях статус будет предоставляться автоматически без участия комиссии.

Следует отметить, что реестр "Оберіг" будет наполняться данными при взаимодействии человека с информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, владельцами которых являются государственные органы. Туда попадут следующие данные граждан:

номера телефонов;

адреса электронной почты;

сведения о владении иностранными языками;

информация о праве на владение оружием;

наличие удостоверения водителя;

данные о родителях военнообязанного;

реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН;

данные о выезде за границу;

информация о судимости и прочее.

Отмена статуса "ограниченно пригодный" к военной службе

Глава государства также подписал законопроект о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Документ предусматривает только два заключения — "пригодное" и "непригодное" к военной службе. Военно-врачебная комиссия теперь должна определить, к какой именно категории отнести человека.

Кроме того, документом предусматривается, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, ранее прошедшие военную медкомиссию и получившие статус "ограниченно подходящий", теперь должны повторно пройти ВЛК. Для этого таким лицам отводится до 9 месяцев.

Раньше мы писали, отправит ли Украина воевать тех, кто вышел из тюрьмы или сейчас там по новому закону.

Напомним, мы сообщали, каких специалистов ждут на фронте больше всего.

Также мы информировали, кто будет мобилизован в ряды ВСУ в первую очередь в апреле 2024 года.