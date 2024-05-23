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В ТЦК разъяснили, что означают статусы в карточке военнообязанного

23 мая 2024 19:20
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Бригадир София
редактор
В ТЦК разъяснили, что означают статусы в карточке военнообязанного
Военнообязан в ТЦК. Фото: УНИАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В приложении "Резерв+" пользователи могут увидеть такие статусы, как "в розыске", "снят с учета" и т.д. В ТЦК рассказали, что они означают.

Об этом рассказал заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин в комментарии изданию Hromadske в четверг, 23 мая.

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Статусы военнообязанных

В приложении резерв пользователи могут увидеть следующие статусы:

  • "Уточняется" — это означает, что данные, которые вы внесли для обновления, находятся в процессе проверки. Например, если вы подали документ, подтверждающий ваш статус студента, эта информация будет проверена по реестрам Министерства образования.
  • "Подлежит призыву" — означает, что вы можете быть призваны на военную службу. Вы можете ожидать повестки или предоставить документы, исключающие возможность призыва.
  • "Временно непригодный" — этот статус присваивается по медицинским показателям, если военно-врачебная комиссия определила, что вы нуждаетесь в лечении или реабилитации.
  • "В розыске" — означает, что вас не было на учете в течение длительного времени, например, если вы не появлялись для регистрации с момента получения свидетельства о приписке.
  • "Снят" — означает, что вас сняли с военного учета из-за смены места жительства или состояния здоровья.
  • "Исключен" — это статус для лиц, исключенных из учета по возрасту, состоянию здоровья или из-за судимости за тяжкие преступления. Также это касается лиц, перешедших на военную службу.

Статусы могут изменяться в зависимости от ситуации, поэтому важно своевременно обновлять личные данные.

Как известно, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Теперь у украинцев есть 60 дней на обновление данных в ТЦК, ЦНАПах и в приложении Резерв+.

Раньше мы писали, как должен происходить процесс вручения повесток главами ОСМД и при каких условиях повестка считается врученной.

Также мы информировали, имеют ли право ТЦК и полиция задерживать людей на улицах.

украинцы
Украина
мобилизация
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военнообязанные

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