Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В Украине объяснили правила прохождения ВВК при отсрочке

В Украине объяснили правила прохождения ВВК при отсрочке

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 04:30
Центр ТЦК и СП в Черниговской области. Фото из открытых источников

В Украине с начала полномасштабного вторжения действует режим всеобщей мобилизации. Воинская обязанность распространяется на мужчин от 18 до 60 лет, а также на женщин с определенными специальностями. При этом отдельные категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации.

Однако наличие отсрочки не отменяет другие обязанности, предусмотренные законодательством, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Факты". 

Читайте также:

Адвокат юридической компании "Де-Юре" Дмитрий Стриченко пояснил, что прохождение военно-врачебной комиссии остается обязательным для всех военнообязанных. Даже при оформленной отсрочке гражданин должен проходить медицинский осмотр. При этом сам факт прохождения ВВК не означает автоматическое вручение мобилизационного распоряжения. Отсрочка продолжает действовать при наличии законных оснований.

Как часто нужно проходить ВВК и когда возможен штраф

Во время действия военного положения заключение ВВК действительно в течение одного года. Поэтому военнообязанным рекомендуется следить за сроками и при необходимости самостоятельно инициировать повторное прохождение комиссии. Это позволяет избежать ситуаций, связанных с просрочкой медицинского заключения.

Адвокат отметил, что игнорирование повестки на прохождение ВВК считается нарушением правил воинского учета и может повлечь штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. При этом отдельные территориальные центры комплектования могут трактовать просрочку как нарушение даже без вызова.

Наличие отсрочки не освобождает от прохождения ВВК. Прохождение комиссии не означает автоматическую мобилизацию. Нарушение требований может повлечь административную ответственность.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой документ необходимо получить в случае отказа в пересечении границы. Даже если военнообязанный имеет законное право на выезд, его могут остановить на пункте пропуска.

Также мы писали о том, требуется ли прохождение ВВК для выезда за границу при наличии отсрочки. При этом в подобных ситуациях ключевым является не дата прохождения ВВК, а наличие законных оснований для выезда. 

военный учет война в Украине отсрочка ТЦК и СП адвокат
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации