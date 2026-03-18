В Украине объяснили правила прохождения ВВК при отсрочке

В Украине с начала полномасштабного вторжения действует режим всеобщей мобилизации. Воинская обязанность распространяется на мужчин от 18 до 60 лет, а также на женщин с определенными специальностями. При этом отдельные категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации.

Однако наличие отсрочки не отменяет другие обязанности, предусмотренные законодательством, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Факты".

Адвокат юридической компании "Де-Юре" Дмитрий Стриченко пояснил, что прохождение военно-врачебной комиссии остается обязательным для всех военнообязанных. Даже при оформленной отсрочке гражданин должен проходить медицинский осмотр. При этом сам факт прохождения ВВК не означает автоматическое вручение мобилизационного распоряжения. Отсрочка продолжает действовать при наличии законных оснований.

Как часто нужно проходить ВВК и когда возможен штраф

Во время действия военного положения заключение ВВК действительно в течение одного года. Поэтому военнообязанным рекомендуется следить за сроками и при необходимости самостоятельно инициировать повторное прохождение комиссии. Это позволяет избежать ситуаций, связанных с просрочкой медицинского заключения.

Адвокат отметил, что игнорирование повестки на прохождение ВВК считается нарушением правил воинского учета и может повлечь штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен. При этом отдельные территориальные центры комплектования могут трактовать просрочку как нарушение даже без вызова.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой документ необходимо получить в случае отказа в пересечении границы. Даже если военнообязанный имеет законное право на выезд, его могут остановить на пункте пропуска.

Также мы писали о том, требуется ли прохождение ВВК для выезда за границу при наличии отсрочки. При этом в подобных ситуациях ключевым является не дата прохождения ВВК, а наличие законных оснований для выезда.