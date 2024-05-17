Выезд за границу лиц с инвалидностью — нужно ли иметь военно-учетные документы

Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГПСУ

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине для военнообязанных мужчин действует запрет на выезд за границу. Исключения предусмотрены для граждан, исключенных из военного учета или имеющих отсрочку, в частности, из-за состояния здоровья. Однако по новым правилам при пересечении границы мужчины должны предъявить военно-учетные документы.

Распространяется ли это нововведение на лиц с инвалидностью, пояснил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

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Так, работник пресс-службы ГПСУ отметил, что обязанность отдельных категорий украинских граждан предъявлять военно-учетные документы при пересечении государственной границы предусмотрена новым законом о мобилизации №3633-IX, который вступит в силу уже 18 мая 2024 года.

Однако Демченко подчеркнул, что такое требование не будет распространяться на такие категории граждан, которые указаны в отдельных пунктах Правил пересечения госграницы гражданами Украины. Речь идет о:

лицах с инвалидностью;

гражданах, сопровождающих лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью;

автомобилистах, осуществляющих перевозку медицинских грузов и гуманитарной помощи, занимающихся международными перевозками грузов и пассажиров;

определенных лицах по отдельным должностям и госслужбе, работниках предприятий железнодорожного транспорта и относящихся к морской/авиационной отрасли.

Таким образом, для вышеперечисленных лиц порядок выезда остается неизменным.

Ранее мы сообщали, кто из мужчин имеет право выехать из Украины в мае 2024 года.

Напомним, мы писали, смогут ли учителя выехать за границу, если будут иметь отсрочку от ТЦК.

Также мы информировали, какие будут действовать правила пересечения границы для студентов-мужчин.