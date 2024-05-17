Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Выезд лица с инвалидностью из Украины — нужно ли предъявлять военный билет arrow

Выезд лица с инвалидностью из Украины — нужно ли предъявлять военный билет

17 мая 2024 19:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Выезд за границу лиц с инвалидностью — нужно ли иметь военно-учетные документы
Проверка документов у мужчины на границе. Фото: ГПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине для военнообязанных мужчин действует запрет на выезд за границу. Исключения предусмотрены для граждан, исключенных из военного учета или имеющих отсрочку, в частности, из-за состояния здоровья. Однако по новым правилам при пересечении границы мужчины должны предъявить военно-учетные документы.

Распространяется ли это нововведение на лиц с инвалидностью, пояснил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Читайте также:

Так, работник пресс-службы ГПСУ отметил, что обязанность отдельных категорий украинских граждан предъявлять военно-учетные документы при пересечении государственной границы предусмотрена новым законом о мобилизации №3633-IX, который вступит в силу уже 18 мая 2024 года.

Однако Демченко подчеркнул, что такое требование не будет распространяться на такие категории граждан, которые указаны в отдельных пунктах Правил пересечения госграницы гражданами Украины. Речь идет о:

  • лицах с инвалидностью;
  • гражданах, сопровождающих лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью;
  • автомобилистах, осуществляющих перевозку медицинских грузов и гуманитарной помощи, занимающихся международными перевозками грузов и пассажиров;
  • определенных лицах по отдельным должностям и госслужбе, работниках предприятий железнодорожного транспорта и относящихся к морской/авиационной отрасли.

Таким образом, для вышеперечисленных лиц порядок выезда остается неизменным.

 

Ранее мы сообщали, кто из мужчин имеет право выехать из Украины в мае 2024 года.

Напомним, мы писали, смогут ли учителя выехать за границу, если будут иметь отсрочку от ТЦК.

Также мы информировали, какие будут действовать правила пересечения границы для студентов-мужчин.

граница
мобилизация
документы
военный билет
лицо с инвалидностью
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников