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Виїзд людини з інвалідністю з України — чи треба пред'являти військовий квиток

17 травня 2024 19:57
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Любомир Кучер
Редактор
Виїзд за кордон осіб з інвалідністю — чи треба мати військово-облікові документи
Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні для військовозобов'язаних чоловіків діє заборона на виїзд за кордон. Винятки передбачені для громадян, які виключені з військового обліку або мають відстрочку, зокрема через стан здоров'я. Проте за новими правилами при перетині кордону чоловіки мають пред'явити військово-облікові документи

Чи поширюється це нововведення на осіб з інвалідністю, пояснив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

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Так, працівник пресслужби ДПСУ зазначив, що обов'язок окремих категорій українських громадян пред'являти військово-облікові документи під час перетину державного кордону передбачений новим законом про мобілізацію №3633-IX, який набуде чинності вже 18 травня 2024 року. 

Проте, Демченко підкреслив, що така вимога не поширюватиметься на такі категорії громадян, які зазначені в окремих пунктах Правил перетинання держкордону громадянами України. Йдеться про: 

  • осіб з інвалідністю;
  • громадян, які супроводжують осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю;
  • автомобілістів, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, займаються міжнародними перевезеннями вантажів та пасажирів;
  • визначених осіб за окремими посадами та держслужби, працівників підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської/авіаційної галузі.

Таким чином, для вищезазначених осіб порядок виїзду залишається незмінним.

 

Раніше ми повідомляли, хто з чоловіків має право виїхати з України у травні 2024 року.

Нагадаємо, ми писали, чи зможуть вчителі виїхати за кордон, якщо матимуть відстрочку від ТЦК.

Також ми інформували, які діятимуть правила перетину кордону для студентів-чоловіків.

кордон
мобілізація
документи
військовий квиток
особа з інвалідністю
ДПСУ

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