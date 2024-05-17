Виїзд за кордон осіб з інвалідністю — чи треба мати військово-облікові документи

Перевірка документів у чоловіка на кордоні. Фото: ДПСУ

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні для військовозобов'язаних чоловіків діє заборона на виїзд за кордон. Винятки передбачені для громадян, які виключені з військового обліку або мають відстрочку, зокрема через стан здоров'я. Проте за новими правилами при перетині кордону чоловіки мають пред'явити військово-облікові документи.

Чи поширюється це нововведення на осіб з інвалідністю, пояснив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

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Так, працівник пресслужби ДПСУ зазначив, що обов'язок окремих категорій українських громадян пред'являти військово-облікові документи під час перетину державного кордону передбачений новим законом про мобілізацію №3633-IX, який набуде чинності вже 18 травня 2024 року.

Проте, Демченко підкреслив, що така вимога не поширюватиметься на такі категорії громадян, які зазначені в окремих пунктах Правил перетинання держкордону громадянами України. Йдеться про:

осіб з інвалідністю;

громадян, які супроводжують осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю;

автомобілістів, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, займаються міжнародними перевезеннями вантажів та пасажирів;

визначених осіб за окремими посадами та держслужби, працівників підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської/авіаційної галузі.

Таким чином, для вищезазначених осіб порядок виїзду залишається незмінним.

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