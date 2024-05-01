Мобилизация в Украине с мая 2024 года — кто, где и как будет вручать повестки

Сотрудник ТЦК выписывает повестку мужчине. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой военнообязанным мужчинам вручают повестки. В то же время, был принят новый закон, который вносит определенные изменения в этот процесс.

Кто, где и как будет вручать повестки украинцам в мае 2024 года, рассказываем далее в материале.

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Так, заметим, что изменения в процесс вручения повестки и военный учет вносит принятый законопроект №10449 (закон 3633-IX).

Кто имеет право вручать повестки

Процедура вручения повесток прописана в постановлении Кабинета министров №1487.

Согласно документу, при наличии распоряжения ТЦК повестки военнообязанным могут выдавать:

представители ТЦК и СП;

исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

руководство госорганов, органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений и организаций;

руководители учебных заведений;

работники ЖЭКов.

Представитель ТЦК выписывает военнообязанному повестку. Фото: vn.20minut.ua

В каких местах могут выписывать повестки военнообязанным мужчинам

Законом не определены места, где можно вручать повестки, а где это делать запрещено. Поэтому вручить их могут как по месту жительства военнообязанного, так и по месту обучения, работы, на улице, в общественных местах, на блокпостах и т.д.

Как будут вручать повестки украинцам — новые правила

Военнообязанные граждане имеют право требовать от представителей ТЦК:

назвать ФИО;

назвать должность;

показать служебное удостоверение;

показать приказ руководителя ТЦК, уполномочившего их на вручение повестки.

Соответствующие изменения прописаны в вышеупомянутом законопроекте. Эти правила начнут действовать с 18 мая.

Также одно из важных изменений — полицейские будут принимать участие в мероприятиях по оповещению граждан. То есть будут обеспечивать порядок, когда в их присутствии будут выдавать повестки представители ТЦК. Полиция и ТЦК могут фиксировать процедуру на камеру.

Кроме того, с 18 мая полиция и представители ТЦК получают право требовать у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность.

Также по запросу ТЦК Нацполиция будет заниматься розыском и доставкой уклонистов в центр комплектования. Сами работники полиции вручать повестки не имеют права.

Если повестка была вручена под подпись военнообязанного, пропустить визит в ТЦК можно только по уважительным причинам, подтвержденным документально, в частности:

по болезни;

смерть близкого родственника;

стихийное бедствие или очередной обстрел.

Еще одно нововведение касается повестки-требования. Их будут рассылать по почте, если военнообязанный мужчина проигнорировал вызов в ТЦК по ранее полученной повестке.

Ранее мы писали, куда можно обратиться после получения повестки, кроме ТЦК.

Напомним, мы сообщали, законно ли вручать повестку через почтовый ящик.

Также мы информировали, будут ли граждане получать электронные повестки.