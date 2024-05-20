Как записаться в электронную очередь для обновления данных в ТЦК — инструкция

Обновление военно-учетных данных онлайн. Коллаж: Новини.LIVE

По новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней. Чтобы облегчить эту процедуру и уменьшить живые очереди в ТЦК и СП Министерство обороны Украины разработало специальное приложение для резервистов, призывников и военнообязанных "Резерв+", а также электронную очередь в территориальные центры.

Как записаться в такую очередь в несколько кликов и кто может это сделать, объяснила пресс-служба ведомства в Telegram.

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По информации Минобороны, предварительная запись уже возможна в 19 ТЦК, а именно в отдельных центрах:

Киева;

Харькова;

Одессы;

Днепра;

Сум;

Винница;

Кропивницкого.

В дальнейшем еще больше городов будут подключены к новому сервису. Полный список можно найти по ссылке.

Как записаться в э-очередь

Записаться в электронную очередь, чтобы обновить свои данные в ТЦК очень просто, необходимо выполнить несколько действий:

Выбрать ТЦК и СП, в котором вы стоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации. Ввести персональные данные для записи. Подтвердить номер телефона.

Далее на телефон должно прийти сообщение с датой и временем визита.

Запись в электронную очередь. Скриншот с портала q.mod.gov.ua

Военнообязанным, которые обновляют данные через ТЦК, вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код). Фактически это идентификационный код, который Реестр военнообязанных "Оберіг" автоматически присваивает военнообязанному. Он, в частности, свидетельствует, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК.

Стоит отметить, что украинские мужчины мобилизационного возраста могут также обновить свои анкетные данные в ЦПАУ и мобильном приложении "Резерв +". После обновления данных в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра "Оберіг" о себе.

Ранее мы сообщали, что делать, если попал в розыск в "Резерв+".

Напомним, мы писали, что в приложение "Резерв+" планируют добавить новую функцию.

Также мы информировали, что работникам ТЦК предоставили дополнительные полномочия — они будут проверять у военнообязанных мужчин еще один вид документов.