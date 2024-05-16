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ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

16 мая 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как будут проводиться проверки ТЦК на улицах с 18 мая
Сотрудник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Уже с 18 мая в Украине полноценно заработает новый закон о мобилизации, наделяющий новыми обязанностями как сотрудников ТЦК и СП, так и военнообязанных мужчин. Итак, процесс вручения повесток на улице будет изменен. А еще работники территориальных центров будут иметь право проверять некоторые документы.

К каким изменениям следует готовиться с 18 мая, рассказал адвокат Николай Максимов в комментарии ТСН.ua.

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Речь идет о новом законе 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Проверка документов сотрудниками ТЦК

Так, по словам правозащитника, работников ТЦК наделили полномочиями проверять документы у военнообязанных мужчин. Они вправе потребовать предъявить военно-учетный документ, например, военный билет.

Таким образом, по новому закону каждый военнообязанный должен иметь с собой военно-учетный документ.

Задержание военнообязанных — кто имеет право и когда

Сотрудники ТЦК не имеют права задерживать мужчин и принудительно их доставлять в территориальные центры, даже если у гражданина нет с собой военного билета.

"Кроме случаев, если он находится в розыске. Если находится, то его вправе задержать, составить админпротокол и доставить в ТЦК. Только работники полиции. Работники ТЦК ни по старому законодательству, ни по новому не имеют права задерживать", — подчеркнул Максимов.

По словам адвоката, заталкивание военнообязанного в транспорт работниками ТЦК является незаконным.

"Применять силу вправе только работники полиции. Если же такое происходит со стороны работников ТЦК, то нужно пытаться фиксировать этот процесс на видео", — говорит адвокат.

Правозащитник не рекомендует выкладывать видео в Интернет. Но его необходимо добавить в заявление в полицию, ДБР о незаконном задержании.

 

Задержание военнообязанных — кто имеет право и когда
Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Иллюстративное фото: Суспільне

Вручение повестки на улице — что изменится с 18 мая

По словам Николая Максимова, законность заполнения пустого бланка повестки на улице, а не вручение заранее заполненной повестки — вопрос дискуссионный.

"Есть определенные юридические вопросы к этому. Повестка содержит подпись руководителя ТЦК и туда вписывают данные лица. Этот вопрос уже обсуждался, кто пытался писать заявления в правоохранительные органы. Но этот вопрос не решен, так продолжают делать", — говорит адвокат.

 

Ранее мы писали, до какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине.

Напомним, мы рассказывали, что делать, если за вашу повестку расписались родственники.

Также мы информировали, когда уклонистов в Украине будет ждать уголовная ответственность.

война
полиция
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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