Мобилизация в Украине — как будут проводиться проверки ТЦК на улицах с 18 мая

ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая
Уже с 18 мая в Украине полноценно заработает новый закон о мобилизации, наделяющий новыми обязанностями как сотрудников ТЦК и СП, так и военнообязанных мужчин. Итак, процесс вручения повесток на улице будет изменен. А еще работники территориальных центров будут иметь право проверять некоторые документы.
К каким изменениям следует готовиться с 18 мая, рассказал адвокат Николай Максимов в комментарии ТСН.ua.
Речь идет о новом законе 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".
Проверка документов сотрудниками ТЦК
Так, по словам правозащитника, работников ТЦК наделили полномочиями проверять документы у военнообязанных мужчин. Они вправе потребовать предъявить военно-учетный документ, например, военный билет.
Таким образом, по новому закону каждый военнообязанный должен иметь с собой военно-учетный документ.
Задержание военнообязанных — кто имеет право и когда
Сотрудники ТЦК не имеют права задерживать мужчин и принудительно их доставлять в территориальные центры, даже если у гражданина нет с собой военного билета.
"Кроме случаев, если он находится в розыске. Если находится, то его вправе задержать, составить админпротокол и доставить в ТЦК. Только работники полиции. Работники ТЦК ни по старому законодательству, ни по новому не имеют права задерживать", — подчеркнул Максимов.
По словам адвоката, заталкивание военнообязанного в транспорт работниками ТЦК является незаконным.
"Применять силу вправе только работники полиции. Если же такое происходит со стороны работников ТЦК, то нужно пытаться фиксировать этот процесс на видео", — говорит адвокат.
Правозащитник не рекомендует выкладывать видео в Интернет. Но его необходимо добавить в заявление в полицию, ДБР о незаконном задержании.
Вручение повестки на улице — что изменится с 18 мая
По словам Николая Максимова, законность заполнения пустого бланка повестки на улице, а не вручение заранее заполненной повестки — вопрос дискуссионный.
"Есть определенные юридические вопросы к этому. Повестка содержит подпись руководителя ТЦК и туда вписывают данные лица. Этот вопрос уже обсуждался, кто пытался писать заявления в правоохранительные органы. Но этот вопрос не решен, так продолжают делать", — говорит адвокат.
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