Мобилизация в Украине — как будут проводиться проверки ТЦК на улицах с 18 мая

Сотрудник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

Уже с 18 мая в Украине полноценно заработает новый закон о мобилизации, наделяющий новыми обязанностями как сотрудников ТЦК и СП, так и военнообязанных мужчин. Итак, процесс вручения повесток на улице будет изменен. А еще работники территориальных центров будут иметь право проверять некоторые документы.

К каким изменениям следует готовиться с 18 мая, рассказал адвокат Николай Максимов в комментарии ТСН.ua.

Читайте также:

Речь идет о новом законе 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Проверка документов сотрудниками ТЦК

Так, по словам правозащитника, работников ТЦК наделили полномочиями проверять документы у военнообязанных мужчин. Они вправе потребовать предъявить военно-учетный документ, например, военный билет.

Таким образом, по новому закону каждый военнообязанный должен иметь с собой военно-учетный документ.

Задержание военнообязанных — кто имеет право и когда

Сотрудники ТЦК не имеют права задерживать мужчин и принудительно их доставлять в территориальные центры, даже если у гражданина нет с собой военного билета.

"Кроме случаев, если он находится в розыске. Если находится, то его вправе задержать, составить админпротокол и доставить в ТЦК. Только работники полиции. Работники ТЦК ни по старому законодательству, ни по новому не имеют права задерживать", — подчеркнул Максимов.



По словам адвоката, заталкивание военнообязанного в транспорт работниками ТЦК является незаконным.



"Применять силу вправе только работники полиции. Если же такое происходит со стороны работников ТЦК, то нужно пытаться фиксировать этот процесс на видео", — говорит адвокат.

Правозащитник не рекомендует выкладывать видео в Интернет. Но его необходимо добавить в заявление в полицию, ДБР о незаконном задержании.

Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным мужчиной. Иллюстративное фото: Суспільне

Вручение повестки на улице — что изменится с 18 мая

По словам Николая Максимова, законность заполнения пустого бланка повестки на улице, а не вручение заранее заполненной повестки — вопрос дискуссионный.



"Есть определенные юридические вопросы к этому. Повестка содержит подпись руководителя ТЦК и туда вписывают данные лица. Этот вопрос уже обсуждался, кто пытался писать заявления в правоохранительные органы. Но этот вопрос не решен, так продолжают делать", — говорит адвокат.

Ранее мы писали, до какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине.

Напомним, мы рассказывали, что делать, если за вашу повестку расписались родственники.

Также мы информировали, когда уклонистов в Украине будет ждать уголовная ответственность.