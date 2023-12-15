Во Львове работников ТЦК заметили в торговом центре — что известно
Вчера в торговом центре "Форум" во Львове были замечены работники ТЦК. Они проверяли документы у мужчин призывного возраста.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
ТЦК в торговом центре во Львове
В четверг, 14 декабря, в ТЦ "Форум" снова посетили представители ТЦК. На видео видно, что они подходили к мужчинам призывного возраста и проверяли документы.
Другие рейды работников ТЦК
В Украине идет общая мобилизация, из-за чего военнообязанным начали вручать повестки даже в общественных и публичных местах. Такие рейды дошли и до спортзалов. Таким образом, утром 8 декабря работники ТЦК заметили в одном из столичных спорткомплексов.
Перед этим работники ТЦК посетили спортзал в Днепре. Повести получили посетители и работники зала.
Впоследствии военные посетили оздоровительное заведение на Закарпатье. Цель визита такая же, как и в Ужгороде, Мукачево и Хусте — вручение повесток. На кадрах показали, как более десяти представителей ТЦК шагали в комплекс в сопровождении полиции.
А 12 декабря работники ТЦК посетили Калиновский рынок в Черновцах. Очевидцы рассказали, что военными заломили мужчину и он, пытаясь вырваться, упал с лестницы. А тем, кто начал снимать видео, угрожали побить телефоны.
Впоследствии в одном из полтавских ТЦК подчеркнули, что в этом нет ничего незаконного или необычного, ведь военкоматы имеют право раздавать повестки в общественных местах, а тренажерные залы относятся к такой категории.
Напомним, что в Верховной Раде считают нормальными рейды представителей ТЦК и СП по спортзалам, торговым центрам и клубам. Там убеждены, что возмущение населения по этому поводу демонстрируют двойные стандарты, что совершенно несправедливо к уже воюющим на фронте.
Читайте Новини.LIVE!