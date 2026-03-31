В Раде появился законопроект о воинском учете женщин

Женщины в военной форме. Фото иллюстративное: ArmyInform

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о процедуре исключения из воинского учета женщин, взятых на такой учет с нарушением законодательства Украины. Авторами документа являются нардепы Дмитрий Разумков, Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая, Оксана Дмитриева и Дмитрий Микиша. Сейчас проект передан на рассмотрение руководства парламента.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Женщинам отменят штраф в 17 тысяч гривен

"Сегодня женщины, которые никогда не служили, не имеют военно-учетной специальности и не являются медиками, вдруг оказываются в розыске ТЦК, в реестре "уклонистов" и получают штрафы в 17 тысяч гривен. И такие случаи уже далеко не единичны", — отметил автор законопроекта Дмитрий Разумков.

Однако пока механизма, который может исправить такую ошибку, в ТЦК нет.

Читайте также:

Согласно зарегистрированному документу, если женщина попала в реестр военнообязанных ошибочно — ее должны автоматически оттуда исключить после ее заявления и отменить штраф в 17 тысяч гривен.

Полный текст законопроекта пока отсутствует на сайте Рады.

Как писали Новини.LIVE, в Украине в розыск за нарушение мобилизации объявили по меньшей мере 30 женщин. Однако реальный показатель может быть еще больше.

С 1 апреля в Украине значительно усиливается мобилизация. Теперь повестки от ТЦК будут поступать в электронном формате. Ожидается, что через некоторое время бумажные повестки вообще исчезнут.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что на воинский учет должны стать юноши, которым исполнилось 17 лет. В то же время такому учету не подлежат лица, которые отбывали наказание и к которым применили принудительные меры медицинского характера.