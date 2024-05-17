Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Чиновников лишат отсрочки уже с 18 мая — кого коснутся изменения arrow

Чиновников лишат отсрочки уже с 18 мая — кого коснутся изменения

17 мая 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Новые правила мобилизации с 18 мая — кого из чиновников лишат отсрочки
Сессионное заседание в Полтавском городском совете. Фото: zmist.pl.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за вооруженной агрессии со стороны россии. В большинстве своем государственные служащие имели бронь от призыва на военную службу. Однако со вступлением в силу нового закона некоторые чиновники потеряют право на отсрочку.

Кого коснутся изменения, рассказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона.

Читайте также:

Так, заметим, что речь идет о законе № 3633-IX, который вступит в силу уже 18 мая 2024 года. Согласно документу количество государственных служащих, подлежащих бронированию, уменьшится.

Следовательно, государственные служащие, военнообязанные и не имеющие бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.

По словам Дмитрия Лазуткина, теперь полностью будут бронировать только государственных служащих, принадлежащих к категории "А".

"Чтобы было понятно широким массам — это руководители поселковых советов, городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и, соответственно, являются председателями тех или иных государственных органов, органов местного самоуправления", — пояснил спикер Минобороны.

А вот чиновники категории "Б" и "В" не все будут иметь отсрочку. Забронировать можно будет только 50%.

"То есть люди, возглавляющие определенные департаменты, определенные подразделения уже могут быть мобилизованы", — добавил Лазуткин.

Кроме того, представитель оборонного ведомства добавил, что все военнообязанные мужчины, имеющие бронирование от мобилизации, также обязательно должны явиться в ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных. Уточнить собственные данные должны даже мужчины, которые не подлежат призыву.

 

Ранее мы писали, кто еще из военнообязанных мужчин в Украине лишится права на отсрочку с 18 мая.

Напомним, мы информировали, может ли быть освобожден от службы в ВСУ отец в декрете.

Также мы сообщали, какие документы в ТЦК должны подать аспиранты по новому закону.

война
закон
Украина
чиновники
мобилизация
отсрочка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников