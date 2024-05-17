Новые правила мобилизации с 18 мая — кого из чиновников лишат отсрочки

Сессионное заседание в Полтавском городском совете. Фото: zmist.pl.ua

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за вооруженной агрессии со стороны россии. В большинстве своем государственные служащие имели бронь от призыва на военную службу. Однако со вступлением в силу нового закона некоторые чиновники потеряют право на отсрочку.

Кого коснутся изменения, рассказал представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона.

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Так, заметим, что речь идет о законе № 3633-IX, который вступит в силу уже 18 мая 2024 года. Согласно документу количество государственных служащих, подлежащих бронированию, уменьшится.

Следовательно, государственные служащие, военнообязанные и не имеющие бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях.

По словам Дмитрия Лазуткина, теперь полностью будут бронировать только государственных служащих, принадлежащих к категории "А".

"Чтобы было понятно широким массам — это руководители поселковых советов, городских советов, то есть те люди, которые возглавляют структуры и, соответственно, являются председателями тех или иных государственных органов, органов местного самоуправления", — пояснил спикер Минобороны.

А вот чиновники категории "Б" и "В" не все будут иметь отсрочку. Забронировать можно будет только 50%.

"То есть люди, возглавляющие определенные департаменты, определенные подразделения уже могут быть мобилизованы", — добавил Лазуткин.

Кроме того, представитель оборонного ведомства добавил, что все военнообязанные мужчины, имеющие бронирование от мобилизации, также обязательно должны явиться в ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных. Уточнить собственные данные должны даже мужчины, которые не подлежат призыву.

Ранее мы писали, кто еще из военнообязанных мужчин в Украине лишится права на отсрочку с 18 мая.

Напомним, мы информировали, может ли быть освобожден от службы в ВСУ отец в декрете.

Также мы сообщали, какие документы в ТЦК должны подать аспиранты по новому закону.