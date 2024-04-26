Мобилизация в Украине — кого точно не заберут на войну после 18 мая

Военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: zoda.gov.ua

В Украине в середине апреля был принят закон о мобилизации, который вступит в силу уже 18 мая 2024 года. Документ приведет к ряду изменений в мобилизационные процессы. В частности, определенные категории мужчин получат право на отсрочку от призыва на военную службу.

Кто из мужчин не будет подлежать мобилизации в ряды ВСУ после 18 мая, рассказываем далее в материале.

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Так, категории лиц, имеющих право на отсрочку определены в тексте нового закона №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Таким образом, после 18 мая под призыв не подпадают:

государственные служащие;

студенты, аспиранты, докторанты интерны;

преподаватели и ученые, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, признанные непригодными по возрасту;

лица, забронированные для работы в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях;

родители-одиночки;

многодетные мужчины и женщины, не имеющие задолженностей по уплате алиментов;

мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей для детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

лица, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и супруга, проходящего военную службу;

граждане, постоянно ухаживающие за лицами, нуждающимися в заботе;

лица, у которых есть жена (супруг) с инвалидностью, один из родителей с инвалидностью I или II группы (если такие лица с инвалидностью не имеют более никого, кто может их содержать).

Следует заметить, чтобы получить отсрочку, таким лицам все равно необходимо прийти в ТЦК и СП обновить свои данные и оформить право на отсрочку, подав заявление и соответствующие документы.

Ранее мы писали, кто из украинцев потерял отсрочку от мобилизации по новому закону.

Напомним, мы сообщали, как правильно подать заявление на отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, следует ли идти в ТЦК за повесткой, если есть бронь.